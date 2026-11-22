Es descendiente de Ómicron y fue identificada en tres pacientes internados en La Plata y está bajo vigilancia de la Organización Mundial de la Salud.

La variante PJ.2.1, descendiente de Ómicron, fue detectada en tres pacientes internados en La Plata.

Una nueva variante de COVID-19 llegó a la Argentina y despertó la atención de los organismos sanitarios . Se trata de PJ.2.1 , un linaje que ya fue identificado en distintos países y que comenzó a ser monitoreado por su circulación internacional.

La detección se produjo en medio del seguimiento de las nuevas variantes del coronavirus , que continúa bajo la supervisión de organismos internacionales. La información también volvió a poner el foco en la evolución de Ómicron y sus descendientes.

Según los datos difundidos, PJ.2.1 fue identificada en tres pacientes internados en La Plata. La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) la incorporó a su vigilancia el 19 de noviembre , aunque hasta el momento no existen pruebas de que más neumonías, internaciones o muertes.

Los datos oficiales también muestran movimiento en la circulación del virus. El último informe epidemiológico registró 26 detecciones de SARS-CoV-2 en la vigilancia de infecciones respiratorias graves, frente a 18 del informe anterior. No se sabe si este aumento está relacionado con la nueva variante.

Esta variante es el resultado de la recombinación de subvariantes, proceso comparado con la creación del “monstruo” de Mary Shelley.

Los primeros estudios de laboratorio muestran que los anticuerpos generados por las vacunas disponibles todavía reconocen la variante, pero falta conocer su efectividad clínica específica. La vacunación sigue siendo importante, especialmente en personas de riesgo.

Por eso, la nueva variante merece vigilancia, pero no hay motivos para generar alarma. Lo importante es saber si aumenta las internaciones y las muertes: por el momento no hay datos en ese sentido y nada lo sugiere. Una nueva variante no significa necesariamente una nueva emergencia sanitaria.

Qué se sabe de BA.3.2, una variante de Covid que meses atrás llegó a la Argentina

La circulación de nuevas variantes de COVID-19 mantiene activa la vigilancia epidemiológica en la Argentina. En ese contexto, el Instituto Malbrán detectó la presencia de un nuevo linaje del virus y aportó información sobre su circulación en el país.

ElMalbrán identificó los primeros tres casos de la variante BA.3.2 en la Argentina, a partir de la secuenciación genética de muestras tomadas entre fines de abril y mediados de julio. El hallazgo fue posible gracias al sistema de vigilancia genómica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud.

Uno de los pacientes necesitó ser internado debido a enfermedades previas, pero los tres evolucionaron favorablemente. El Ministerio de Salud aclaró que, con la información disponible, el nuevo linaje no implica un peligro mayor que las otras variantes de coronavirus que circulan actualmente en el mundo.

El paciente, de 36 años, fue tratado por vía intravenosa con sotrovimab, un compuesto monoclonal autorizado en Europa para tratar el coronavirus.

La aparición de BA.3.2 tampoco modificó el escenario epidemiológico del país. La circulación del SARS-CoV-2 continúa en niveles bajos y estables, según el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Tres de las muestras analizadas, equivalentes al 14% del grupo analizado, correspondieron a BA.3.2. La confirmación se hizo varias semanas después de la toma de las muestras.

La vigilancia genética requiere un proceso de selección, análisis y comparación que no se realiza enseguida sobre cada diagnóstico positivo.

Los tres pacientes viven en territorio bonaerense. Las autoridades fueron reservadas y no dieron información sobre sus edades, municipios de residencia ni posibles vínculos entre ellos.