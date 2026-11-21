En el marco de la 18° Fiesta del Chivito, el gobernador dialogó en exclusiva con LM Neuquén y anticipó nuevos proyectos.

Figueroa dialogó en exclusiva con LM Neuquén sobre el futuro de la provincia.

En el marco de la 18° Fiesta Nacional del Chivito , la Danza y la Canción, el gobernador Rolando Figueroa participó del acto inaugural y aprovechó la oportunidad para dialogar en exclusiva con LM Neuquén.

El mandatario participó este viernes de la apertura que reunió a más de 7.000 personas durante su primera jornada. En ese contexto, destacó la importancia de las fiestas populares para impulsar el turismo y las economías regionales.

"Es una fiesta en la que han trabajado mucho para poder organizarla. Se ve mucha gente, ha traído muchos visitantes a Chos Malal, así que estamos muy contentos de que la gente conozca el norte, lo disfrute y disfrute de las fiestas populares", expresó.

Además, Figueroa reconoció el valor especial que tiene esta celebración para él y destacó el esfuerzo de quienes llegan desde distintos puntos de la provincia y el país. "Hay mucha gente que hace mucho sacrificio para poder venir y estar presente en esta fiesta. Para mí es muy especial, por supuesto", aseguró.

Figueroa anunció que buscarán recuperar el aeropuerto de Caviahue

Durante la entrevista, uno de los temas centrales fue la conectividad aérea del norte neuquino, especialmente después de la recuperación de los vuelos comerciales a Chos Malal.

Al respecto, Figueroa destacó los avances alcanzados, aunque reconoció que todavía quedan importantes desafíos para mejorar la infraestructura aeroportuaria de la provincia.

Cabe destacar que la ruta entre Chos Malal y Neuquén fue recuperada en septiembre de este año y actualmente tiene dos frecuencias semanales, operando los días lunes y jueves a cargo de American Jet.

"Creo que tenemos que mejorar. Siempre soy de las personas que tratan de que haya más. Me parece que tenemos que trabajar más, pero lo bueno es que restablecimos, después de muchos años, los vuelos a Chos Malal y también a San Martín de los Andes", manifestó.

Sin embargo, la principal novedad llegó cuando anticipó un proyecto. "También vamos a comenzar a trabajar, y esto es una primicia, para recuperar el aeropuerto de Caviahue", reveló el gobernador.

Según explicó, durante el viernes estuvo recorriendo y evaluando las condiciones de la infraestructura existente, con la intención de avanzar en su recuperación.

"Hoy estuve ahí, lo estuve mirando y analizando. Lo tenemos que recuperar porque tenemos que poner a los destinos turísticos en alto", sostuvo.

Pero el anuncio no terminó allí. Figueroa también confirmó que el Ejecutivo provincial evalúa la posibilidad de desarrollar un aeropuerto en Villa Pehuenia, otro de los destinos turísticos de la cordillera neuquina.

"También estamos evaluando dónde se puede hacer un aeropuerto en Villa Pehuenia", adelantó. "También estamos evaluando dónde se puede hacer un aeropuerto en Villa Pehuenia", adelantó.

En ese sentido, el mandatario remarcó que las inversiones en conectividad forman parte de una estrategia para fortalecer el turismo y mejorar las posibilidades de acceso a diferentes localidades.

También hizo referencia a la necesidad de continuar modernizando la infraestructura aeroportuaria de Neuquén capital.

"Por supuesto, tenemos que fortalecer Neuquén capital, que está muy retrasado respecto de lo que necesita la capital neuquina y toda la provincia. Hemos mejorado Chapelco, hemos mejorado la pista de Chos Malal, pero hay que mejorar más", indicó.

Las obras en las rutas de Neuquén y su impacto en el turismo

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el avance de las obras viales que se ejecutan en distintos puntos de la provincia.

En este sentido, Figueroa remarcó que el Gobierno trabaja sobre 1.000 kilómetros de rutas: “Es lo que se ha hecho en toda la historia de Neuquén. Estamos repavimentando 650 kilómetros", afirmó.

"Todas son pavimentaciones que, de por sí, van a generar un impacto positivo en la economía, en el desarrollo del turismo y también en la posibilidad de que la gente viaje de otra manera", agregó "Todas son pavimentaciones que, de por sí, van a generar un impacto positivo en la economía, en el desarrollo del turismo y también en la posibilidad de que la gente viaje de otra manera", agregó

Asimismo, reconoció que la provincia arrastra importantes necesidades en materia de infraestructura, pero aseguró que la gestión continuará priorizando estas inversiones.

"Arrancamos muy de atrás, con mucha infraestructura retrasada, pero estamos convencidos de que tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura para generar el desarrollo que necesitamos en cada rincón de la provincia", expresó.

Tarifa eléctrica neuquina: el reclamo de Figueroa a dos municipios

Durante su paso por la Fiesta Nacional del Chivito, el gobernador también se refirió a la implementación de la tarifa eléctrica neuquina, una iniciativa que busca reducir el costo del servicio para los usuarios alcanzados por el beneficio.

Figueroa destacó la cantidad de personas que se inscribieron y remarcó la importancia de continuar extendiendo el programa.

"La verdad que sí, muchos inscriptos. Hay que inscribirse, está bueno, pero lo importante es que hemos reducido un 30% la tarifa", señaló. "La verdad que sí, muchos inscriptos. Hay que inscribirse, está bueno, pero lo importante es que hemos reducido un 30% la tarifa", señaló.

Sin embargo, cuestionó las demoras de dos municipios cordilleranos para completar su adhesión al esquema provincial.

"Tenemos el retraso de la Municipalidad de San Martín de los Andes y de la Municipalidad de Villa La Angostura, que no se han adherido como corresponde. Tenemos que acelerar porque queremos que el beneficio llegue a toda la provincia", manifestó.

Y, entre risas, lanzó una advertencia: "Así que un tironcito de oreja para los que están lentos".

El gobernador Rolando Figueroa.

Qué dijo Rolando Figueroa sobre las próximas elecciones

Finalmente, Figueroa fue consultado por el escenario político y las elecciones previstas para el próximo 14 de febrero. Aunque reconoció que se aproxima una nueva instancia electoral, buscó quitarle protagonismo al calendario político y aseguró que su principal preocupación está puesta en la gestión.

"Trato de restarle trascendencia a las elecciones. Estamos muy enfocados en la gestión", afirmó. "Trato de restarle trascendencia a las elecciones. Estamos muy enfocados en la gestión", afirmó.

Además, expresó su deseo de que las campañas electorales tengan una duración limitada y no desvíen la atención de las necesidades de la población.

"Ojalá que las campañas sean lo más cortas posible. Tenemos que trazar el camino para que así sea", sostuvo.

"A la gente le cansa estar eligiendo. La gente quiere hechos y, por lo menos, nosotros nos estamos dedicando a eso" concluyó.