Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y del intendente Nicolás Albarracín , comenzó este viernes la nueva edición de uno de los eventos más convocantes de la provincia.

Con una importante convocatoria , música, tradición y un fuerte sentido de pertenencia, Chos Mala l dio inicio oficialmente a la 18° Fiesta Nacional del Chivito , l a Danza y la Canción , uno de los eventos populares más esperados del norte neuquino.

La primera jornada reunió a miles de vecinos y turistas que llegaron hasta el predio para disfrutar de una celebración que se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre.

Desde la organización estimaron que más de 7.000 personas participaron de la primera noche, una cifra que refleja el interés que despierta esta fiesta, considerada una de las principales celebraciones culturales y gastronómicas de la provincia.

Pasadas las 21 de este viernes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, junto al intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, junto encabezaron el acto oficial de inauguración. La ceremonia contó con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, entre ellas la ministra de Infraestructura de la provincia de Neuquén, Tanya Bertoldi; el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepe” Ousset, y el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, además de otras autoridades.

Un emotivo acto inaugural

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con las interpretaciones musicales que acompañaron la ceremonia de apertura. Ante un público atento, el cantante, guitarrista y compositor norpatagónico oriundo de Chos Malal, Julián Pérez Soto, fue el encargado de interpretar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, Marité y Traful Berbel emocionaron a los presentes con la interpretación del Neuquén Trabun Mapu, una de las composiciones más representativas de la identidad cultural neuquina.

La apertura también contó con la participación del Ballet Folclórico Municipal “Soledad Arriagada”, que presentó un emotivo homenaje a través de la danza, sumando una nueva expresión artística a una ceremonia atravesada por las tradiciones del norte provincial.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales llegó cuando los Berbel regresaron a escena para regalarle al público varias canciones de su repertorio. El punto más emotivo fue la interpretación a dúo, junto a Julián Pérez Soto, de “Mi Chos Malal”, una zamba compuesta por Marité Berbel y Marcelo Piñeiro.

La canción, profundamente vinculada con la historia y la identidad de la localidad, despertó la emoción de los presentes y se convirtió en uno de los instantes más significativos de la inauguración.

Figueroa destacó la convocatoria y la importancia de la Fiesta del Chivito

Durante la jornada, el gobernador Rolando Figueroa dialogó en exclusiva con LM Neuquén y destacó el trabajo realizado para concretar una nueva edición de la celebración, así como su importancia para impulsar el turismo y dar a conocer los atractivos del norte neuquino.

“Es una fiesta en la que han trabajado mucho para poder organizarla. Se ve mucha gente, ha traído mucha gente a Chos Malal, así que estamos muy contentos de que la gente conozca el norte, lo disfrute y disfrute las fiestas populares”, expresó el mandatario.

Figueroa, quien fue intendente de Chos Malal, también hizo referencia al significado personal que tiene esta celebración y valoró el esfuerzo de quienes se trasladan desde distintos puntos de la provincia y del país para participar.

“Había viento a la mañana y a la tarde también, pero ahora se calmó. Así que estamos muy contentos de que la gente pueda disfrutar. Hay mucha gente que hace mucho sacrificio para poder venir y estar presente en esta fiesta. Para mí es muy especial, por supuesto”, manifestó. “Había viento a la mañana y a la tarde también, pero ahora se calmó. Así que estamos muy contentos de que la gente pueda disfrutar. Hay mucha gente que hace mucho sacrificio para poder venir y estar presente en esta fiesta. Para mí es muy especial, por supuesto”, manifestó.

La celebración también representa una oportunidad para el movimiento económico y turístico de Chos Malal, con la llegada de visitantes que recorren los puestos de artesanos, los espacios gastronómicos y las distintas propuestas distribuidas en el predio.

Q' Lokura y Eugenia Quevedo, los protagonistas de la primera noche

Tras el acto inaugural, la música continuó sobre el escenario con una programación que combinó artistas regionales y reconocidos exponentes nacionales. La primera jornada tuvo al cuarteto como uno de sus grandes protagonistas, con Q' Lokura y Eugenia Quevedo entre los números centrales de la noche.

Para la madrugada del sábado, a las 3, estarán Los Picunches; La Voz Chamamecera, a las 4:30; y Grupo Escándalo, a las 6, como cierre de la programación.