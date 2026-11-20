El fresco volvió a Neuquén en plena primavera y todo parece indicar que estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana, con fuertes ráfagas de viento. También se prevén chaparrones y posibles lluvias aisladas.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó que se vienen días caracterizados por la alternancia entre períodos soleados y momentos de inestabilidad con tormentas dispersas, acompañados por aire del sur, vientos persistentes del sudoeste y temperaturas templadas que irán en paulatino ascenso hacia el inicio de la próxima semana en el Alto Valle.

Según el pronóstico del tiempo, este viernes 20 de noviembre ofrecerá una tregua en las precipitaciones durante el día. Se prevé cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 25°C, acompañada por vientos del sudoeste a 43 km/h y ráfagas de 48 km/h.

Por la noche, aumentará la cobertura de nubes hasta dejar un panorama completamente cubierto. El pronóstico del tiempo prevé una temperatura mínima de 11°C con vientos del sudoeste a 35 km/h y ráfagas que tocarán los 46 km/h.

El tiempo el fin de semana largo en Neuquén

El fin de semana mantendrá la variabilidad climática en toda la capital provincial. El sábado 21 comenzará con precipitaciones en forma de lluvias débiles y dispersas durante el día y un leve descenso de la temperatura máxima hasta los 22°C, bajo vientos del oeste a 36 km/h con ráfagas de 47 km/h.

Sin embargo, por la noche el cielo se despejará por completo, marcando un piso térmico de 7°C y una notable aceleración del viento del sudoeste, que soplará a 45 km/h impulsando ráfagas severas que alcanzarán los 65 km/h.

Por su lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el sábado por la mañana y la tarde podría haber chaparrones y tormentas aisladas (probabilidad 10-40%).

¿Se vienen los días buenos en Neuquén? Claudio Espinoza

En tanto, el domingo 22 podría volver el buen tiempo durante el día con un cielo despejado y una máxima de 24°C, vientos del sudoeste a 27 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica intensidad. Durante las horas nocturnas del domingo el cielo pasará a estar parcialmente nublado, fijando una mínima de 9°C con vientos del sudoeste a 31 km/h y ráfagas de 49 km/h.

Finalmente, el inicio de la próxima semana sostendrá las temperaturas templadas. El feriado del lunes 23 de noviembre transcurrirá con cielo parcialmente nublado durante el día y una temperatura máxima que volverá a subir hasta los 25°C, acompañada por vientos del sudoeste a 32 km/h y ráfagas de 39 km/h. Por la noche, regresarán las condiciones inestables con una mínima de 10°C y vientos del sudoeste soplando a 43 km/h con ráfagas intensas que llegarán a los 63 km/h.