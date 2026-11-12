Tormentas fuertes, vientos de 90 km/h y hasta 50 mm de lluvia: alerta del SMN

El SMN advirtió por lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes vientos. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones durante la jornada, con lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar velocidades importantes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y fuertes vientos para este jueves en distintas regiones de la Argentina.

Las advertencias alcanzan a sectores de seis provincias y se distribuyen entre el norte, el centro y la Patagonia . Además, algunas zonas tendrán más de un fenómeno meteorológico previsto, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informadas y tomar precauciones.

Alerta amarilla por tormentas con lluvias de hasta 50 mm

El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas. De acuerdo con el organismo, las áreas alcanzadas podrían registrar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

Los fenómenos estarán acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual.

Las tormentas alcanzarán a las provincias de Salta, Jujuy, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y Chubut.

Las condiciones pueden generar anegamientos temporarios, dificultades para circular y complicaciones en sectores donde el agua tenga problemas para escurrir.

Fuertes vientos con ráfagas de 90 km/h

Además de las tormentas, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por vientos para sectores de Chubut, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires.

En estas regiones se esperan vientos del sector este, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 80 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Este fenómeno puede provocar dificultades para circular, especialmente en rutas y caminos abiertos, donde las ráfagas pueden afectar la estabilidad de los vehículos.

También existe riesgo de desplazamiento de objetos que se encuentren sueltos en patios, balcones y espacios exteriores.

Qué recomienda el SMN ante las alertas por tormentas y viento

Las alertas de nivel amarillo emitidas por el SMN implican la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Frente a las tormentas, el organismo recomienda:

Evitar salir de casa si no es necesario.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda.

Alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Si una tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

En cuanto a los vientos fuertes, se aconseja evitar permanecer debajo de árboles, postes, carteles publicitarios o marquesinas que puedan desprenderse. También es importante extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas expuestas a ráfagas.

El SMN recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y consultar la evolución de las advertencias, ya que las áreas alcanzadas y los períodos de vigencia pueden modificarse según la evolución de las condiciones meteorológicas durante el día.