Día clave en la investigación por el violento homicidio de Nicolás Sáez en la meseta: el pedido de la familia

Este miércoles se llevará a cabo una audiencia en la que no sólo se pedirá que el asesino continúe con prisión preventiva. Su familia exige el cambio de carátula en la causa.

Este miércoles se llevará a cabo en Neuquén una audiencia clave en el caso por el atroz crimen de Nicolás Sáez en la localidad de Centenario . Habrá pedidos de suma importancia para el avance en la investigación y se conoció que cambiaron el juez a cargo de la causa . Familiares y amigos de la víctima se mantendrán firme en las inmediaciones de la Ciudad Judicial para pedir justicia .

Germán Sáez, el papá del joven que fue asesinado el pasado 5 de septiembre, explicó en diálogo con LM Neuquén que fueron citados a las 12.30 para concurrir a esta importante audiencia. Al respecto, detalló que uno de los puntos a tratar será la prisión preventiva del acusado, Cristian Campodónico .

"El plazo que le habían dado inicialmente, de dos meses, ya está por vencer y se va a solicitar que permanezca detenido otros cuatro meses más para se pueda continuar trabajando en la investigación. La defensa estaba pidiendo prisión domiciliaria, pero esperamos que se haga lugar al pedido de la fiscalía ", detalló.

Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, Germán hizo mención a otros de los puntos que esperan se discutan durante la audiencia de hoy: el cambio de carátula de la causa de homicidio simple a homicidio con alevosía.

Se trata de un pedido que vienen realizando la familia desde la formulación de cargos que se hizo en un principio. En esta ocasión, el juez de la audiencia será Juan Ignacio Guaita.

Finalmente, el papá de la víctima aseguró que, como en otras ocasiones, se juntarán familiares y amigos de Nicolás afuera de la Ciudad Judicial para reclamar por justicia.

Detalles del violento crimen

Según la teoría de la Fiscalía, el 5 de septiembre de 2026 el imputado contactó a Nicolás y lo invitó a tener una cita doble con unas chicas en una plaza de Centenario. Campodónico se valió de la relación de amistad que los unía para citarlo a un sector cercano a la calle Pucará al 730, una zona aislada y de difícil acceso del parque industrial.

La fiscal del caso, Lorena Juárez explicó: “El acusado con quien mantenía una relación de amistad con el fin de invitarlo diciéndole que iban a tener una cita con dos amigas, quienes previamente lo habrían invitado, acordando el supuesto encuentro en una plaza de Centenario”.

Nicolás, por la confianza que le tenía al acusado, acudió al lugar y una vez allí, se trasladaron hasta un cañadón debajo de una loma. El imputado llevó a la víctima a un sector de bardas del Parque Industrial de Centenario, próximo al lugar conocido como "Chile loco", que es una especie de desarmadero de autos, una zona sin cámaras, con tránsito casi exclusivo de camionetas petroleras y escasa iluminación.

Sebastián Fariña Petersen

En ese contexto, lo atacó con una piedra de gran tamaño y lo golpeó al menos 12 veces. Nicolás sufrió un traumatismo craneoencefálico que causó su muerte.

“Valiéndose de la relación de amistad que mantenían para poder actuar sobre seguro y cumplir su fin de darle muerte mediante la utilización de una piedra le provocó múltiples lesiones en la zona de la cabeza las que causaron el deceso de la víctima”, indicó Juárez.

Luego del ataque, el acusado permaneció en el lugar hasta constatar que la víctima había dejado de respirar y se retiró cerca de las 18:20 del sábado 5 de septiembre. Sin embargo, entre el 6 y 11 de septiembre, el imputado regresó al lugar para ocultar el cuerpo. En ese sentido, lo prendió fuego y posteriormente puso dos neumáticos encima para esconder el cadáver.

Sebastián Fariña Petersen

El pedido de cambio de carátula de la causa

La acusación fue presentada por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega durante la audiencia de formulación de cargos. Los mismos le atribuyeron el delito de homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor. También solicitaron que el imputado permanezca detenido en prisión preventiva durante seis meses.

Sin embargo, el juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia en ese momento, dio por formulados los cargos contra Campodónico, pero no tuvo en cuenta la alevosía, por lo que la acusación quedó como homicidio simple. En relación a la medida de coerción, el magistrado dispuso la prisión preventiva durante el plazo de dos meses, menor al solicitado por la Fiscalía.