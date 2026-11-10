Volcó camino al lago Mari Menuco y el test de alcoholemia le dio positivo

En el vehículo viajaban dos jóvenes, de 20 y 18 años. Ambos se salvaron de milagro, aunque debieron ser trasladados la hospital para recibir asistencia médica.

Un grave accidente de tránsito se registró a última hora del lunes sobre la Ruta Provincial N° 51 , en el tramo que conduce hacia el lago Mari Menuco . Alrededor de las 23.30 horas, un vehículo Peugeot 206 volcó a la altura del kilómetro 9 , dejando como saldo dos personas hospitalizadas y el secuestro preventivo del rodado por alcoholemia positiva de su conductor.

De acuerdo a información recabada por el portal Centenario Digital, en el auto se desplazaban dos ocupantes: un joven de 20 años que circulaba al volante y una acompañante de 18 años. Tras el impacto, ambos lograron salir del habitáculo por sus propios medios antes de la llegada de las unidades de emergencia.

Efectivos policiales pertenecientes a la división Tránsito de Villa Obrera acudieron al lugar luego de ser alertados por el personal de la Comisaría N° 49 de Vista Alegre . Al arribar, constataron que la joven -quien iba del lado del acompañante- presentaba múltiples golpes producto del vuelco, por lo que solicitaron asistencia médica de inmediato.

Una ambulancia del Hospital Natalio Burd de Centenario llegó al lugar y la médica a cargo, la Dra. María Baralle, dispuso su traslado al nosocomio para una evaluación integral.

En cuanto a la mecánica del siniestro, los peritos viales lograron determinar que el rodado transitaba en sentido Este-Oeste por la cinta asfáltica. Por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que despistara, saliera de la calzada y terminara volcando sobre la banquina Sur, quedando detenido con las cuatro ruedas hacia arriba.

Durante el procedimiento de rutina, el personal actuante verificó la documentación del conductor, la cual se encontraba totalmente en regla. Sin embargo, al realizarle el test de alcoholemia, el dispositivo arrojó un resultado de 0,51 gramos de alcohol por litro en sangre.

Ante esta infracción, los uniformados procedieron a la retención preventiva de su licencia de conducir, la cual quedó a disposición del Juzgado de Faltas de Vista Alegre. Asimismo, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial del Dique Ballester para su resguardo.

Una pareja de abuelos se accidentó en el acceso Norte a Bajada del Agrio

La mañana del sábado 7 de noviembre se quebró pasadas las 11 de la mañana en el acceso norte a Bajada del Agrio, sobre la traza que une la Ruta Nacional 40 con el pueblo, antes de atravesar el puente sobre el río Agrio.

Allí, una camioneta Toyota Hilux doble cabina color gris plata, en la que viajaban un matrimonio adulto mayor junto a una de sus hijas, perdió el control, se descontroló y terminó volcada sobre su lateral derecho, sobre la banquina de ripio, al pie de la barda.

La imagen fue impactante: el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba, con el parabrisas roto y daños visibles en techo y laterales. Pese a lo espectacular del siniestro, no se produjeron daños en las vidas humanas.

"Gracias a Dios están todos bien"

Según lo testimoniado por uno de los transeúntes y primeros en asistir a las personas accidentadas, quienes además dieron aviso a las autoridades, los ocupantes se encontraban todos bien, con solo daños materiales en el rodado.

Agregó, a su vez, que se trataba de una familia oriunda de Bajada del Agrio que había viajado a Las Lajas y tuvieron el accidente en el camino de regreso.