Semana calurosa y con viento en Neuquén: a cuánto llegarán las ráfagas y las temperaturas

La AIC anticipa jornadas con temperaturas elevadas en gran parte de la región. También se esperan períodos ventosos.

Se viene una semana calurosa en Neuquén tendrá una semana de calor: qué dice el pronóstico.

La primavera empieza a mostrar su cara más cálida en Neuquén. Después de varios días con condiciones variables, el pronóstico anticipa una semana con predominio de temperaturas elevadas , tardes agradables y algunos cambios en la intensidad del viento. La estabilidad será una de las características principales de los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ascenso térmico estará acompañado por períodos de nubosidad y viento, aunque no se anticipa un escenario de precipitaciones generalizadas para la capital neuquina. El panorama cambiará hacia la segunda mitad de la semana, cuando se espera un incremento de las ráfagas.

Para este lunes se espera una jornada cálida , con cielo parcialmente nublado y algunas variaciones en las condiciones durante el día. Según los datos de la AIC, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados, mientras que durante la noche descenderá hasta los 16 grados.

El viento tendrá una intensidad moderada, con velocidades cercanas a los 21 kilómetros por hora durante el día y 29 kilómetros por hora por la noche. A esto se sumarán ráfagas que podrían alcanzar los 52 kilómetros por hora hacia el final del día.

El pronóstico horario también anticipa una tarde con mayor presencia de nubosidad, aunque con una baja probabilidad de precipitaciones.

Omar Novoa

El martes continuará el tiempo cálido en Neuquén, aunque se espera un cambio en las condiciones del viento. La AIC anticipa una máxima de 32 grados y una mínima de 8 grados. Durante la jornada se espera cielo parcialmente nublado, con tendencia a cubrirse hacia la noche.

Uno de los aspectos para tener en cuenta será el viento del sector sudoeste. Durante el día podría alcanzar velocidades de 35 kilómetros por hora, mientras que por la noche aumentaría hasta los 37 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 58 kilómetros por hora.

Para el miércoles se prevé una jornada con cielo cubierto y condiciones que se mantendrán relativamente cálidas. La temperatura máxima rondará los 31 grados y la mínima será de 8 grados. El viento tendrá una intensidad moderada, con velocidades estimadas de 23 kilómetros por hora. Las ráfagas, de acuerdo con el pronóstico extendido, no superarían los 58 kilómetros por hora durante esa jornada.

Omar Novoa

Cómo se perfila el fin de semana

El jueves será uno de los días que requerirá mayor atención por las condiciones del viento y la inestabilidad. La AIC anticipa una máxima de 32 grados y una mínima de 6 grados. El cielo se presentará inestable durante el día y parcialmente nublado hacia la noche.

Sin embargo, el dato más importante estará relacionado con la intensidad del viento, que podría alcanzar los 41 kilómetros por hora durante el día y los 38 kilómetros por hora por la noche. Las ráfagas podrían llegar a los 47 kilómetros por hora y alcanzar los 62 kilómetros por hora durante la noche.

A esto se suma que habrá probabilidad de tormentas durante el día y llovizna por la noche.

Omar Novoa

Para el viernes se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un descenso de la temperatura máxima. La previsión de la AIC indica una máxima de 23 grados y una mínima de 6 grados. El cielo comenzará con condiciones inestables durante el día, aunque se espera una mejora hacia la noche, con cielo despejado.

El viento perderá intensidad respecto de las jornadas anteriores, con velocidades estimadas de 31 kilómetros por hora durante el día y 26 kilómetros por hora por la noche.