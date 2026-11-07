Internos de la U11 avanzan con una novedosa iniciativa y hay mucha expectativa

Funcionarios judiciales y penitenciarios se reunieron para analizar la marcha de un proyecto que nació en 2023 y que está muy cerca de concretarse.

Una entusiasta iniciativa que cuenta con la intervención de internos de la Unidad 11 (U11) y el respaldo de autoridades judiciales y penitenciarias está avanzando a paso firme y se espera que en los primeros meses de 2027 se presente en sociedad.

El proyecto se denomina Trabun Mapu y apunta a promover el trabajo asociado entre los internos, con la posibilidad de que lo repliquen una vez que recuperen su libertad.

Esta semana, los funcionarios se reunieron y analizaron la marcha de la propuesta. Entre los presentes, estuvieron el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ ), Germán Busamia ; la jueza de Ejecución, Raquel Gass ; la defensora de Ejecución, Luciana Petraglia; y el fiscal Maximiliano Breide Obeid. También formaron parte del encuentro los representantes de la Dirección de Unidades de Detención de la Policía provincial y de los ministerios de Educación, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE) , Trabajo y Seguridad.

La iniciativa que impulsan los internos es de carácter cooperativo y se encuentra muy cerca de convertirse en realidad. Desde el Ministerio del Público de la Defensa especificaron que “la cooperativa nació por iniciativa de personas alojadas en la unidad, con el acompañamiento de distintos actores institucionales. Su constitución formal se concretó en abril de 2023, luego de un proceso de capacitación y asesoramiento que contó con la participación del Ministerio Público de la Defensa y del Poder Judicial, entre otros organismos”.

El primer proyecto productivo que se presentará en 2027 es un almacén solidario en el pabellón 10 de la U11, destinado a facilitar el acceso a productos de primera necesidad dentro de la unidad. La propuesta busca que sus integrantes puedan organizar y gestionar una actividad económica propia, con capacidad para desarrollar otras iniciativas laborales en el futuro. En la reunión, que se concretó este último jueves, se acordó que su puesta en funcionamiento será en febrero del año que viene.

"Darles una perspectiva a futuro"

A la hora de hacer un análisis de la propuesta, Busamia resaltó que “es un proyecto positivo en varios aspectos: pacificar mucho la convivencia dentro de la Unidad, fortalecer la cultura del trabajo y darles una perspectiva a futuro a las personas que hoy están cumpliendo una condena”.

Gentileza Ministerio Público de la Defensa

En tanto, desde el Ministerio Público de la Defensa, apuntaron que “Trabun Mapu representa una experiencia de trabajo autogestionado en contexto de encierro. Además de generar una actividad productiva, la iniciativa busca fortalecer la organización colectiva y ofrecer herramientas laborales que puedan ser útiles para las personas que la integran durante su permanencia en la unidad y al recuperar la libertad”.

Promover la formación laboral

Finalmente, los integrantes de la Defensa Pública, recordaron el carácter resocializador que debe perseguir el sistema en su conjunto: “El trabajo y la formación laboral forman parte de los derechos de las personas privadas de libertad y de los objetivos de la ejecución de la pena, de acuerdo con la Ley Nacional 24.660. Su artículo 107 establece que la actividad laboral debe contribuir a la capacitación y preparar a las personas para desempeñarse en el medio libre”.