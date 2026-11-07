Una camioneta ardió en llamas en plena Ruta 7: su conductor fue trasladado con quemaduras y lesiones

El incendio se registró este sábado al mediodía, a la altura de la Picada 12. El operativo de asistencia generó preocupación y demoras en el tránsito.

El incendio comenzó este mediodía y afectó la totalidad de la camioneta.

Un impresionante y peligroso incendio generó preocupación y temor entre los automovilistas que circulaban este sábado al mediodía por la Ruta Provincial N.º 7 , cuando una camioneta Toyota Hilux se prendió fuego. Las autoridades montaron un operativo para asistir al conductor , quien sufrió importantes quemaduras y lesiones.

De acuerdo con la información confirmada por LM Neuquén , el siniestro se registró este 7 de noviembre , alrededor de las 12:05 , a la altura de la Picada 12 , en inmediaciones de la localidad de San Patricio del Chañar.

Tras recibir la alerta, se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Policía, personal del Cuartel N.º 5 y Bomberos Voluntarios. Además, la víctima fue asistida por profesionales de la salud y trasladada al Hospital "Dra. Alicia Cruz" de la localidad.

Debido al peligro de la situación, los distintos organismos desplegaron un operativo sobre la ruta que generó demoras en la circulación de los automovilistas.

Gentileza.

Qué se sabe del incendio

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que, al llegar al lugar de los hechos, se encontraron con la camioneta Toyota Hilux "en llamas sobre la banquina del margen sur".

Asimismo, se supo que, tras iniciarse el foco ígneo, el propio conductor logró detener el vehículo e intentó controlar las llamas. Durante esa maniobra, sufrió lesiones y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Tras recibir las primeras asistencias, fue derivado al centro de salud local para una mejor atención médica.

Gentileza: Chañar Digital.

Intenso operativo para controlar el fuego

Efectivos del Cuartel N.º 5 y Bomberos Voluntarios trabajaron arduamente para controlar el incendio. Sin embargo, las llamas avanzaron sobre el rodado y terminaron consumiendo por completo la camioneta.

"Aparentemente, se habría producido una explosión en la carga del vehículo", explicaron a LM Neuquén. "Aparentemente, se habría producido una explosión en la carga del vehículo", explicaron a LM Neuquén.

Las pericias realizadas por los especialistas permitirán determinar las causas que dieron origen al incendio.

Una vez que finalizaron las tareas de los distintos equipos de emergencia intervinientes, el tránsito sobre la Ruta Provincial N.º 7 fue liberado.

En llamas en la Ruta 237: un impresionante incendio de un camión obligó a cortar el tránsito

Un incendio de importantes dimensiones generó temor durante la noche de este viernes 6 de noviembre sobre la Ruta Nacional 237, cuando un camión de grandes dimensiones ardió en llamas y obligó al despliegue de un gran operativo que incluyó el corte total de circulación sobre el camino.

De acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén, el vehículo transportaba 28 toneladas de pellets de maní cuando comenzó a prenderse fuego. Las pérdidas fueron totales.

El hecho ocurrió durante la noche de ayer, alrededor de las 23:42, a la altura del kilómetro 1523, en inmediaciones del puente sobre el río Collón Curá.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 51 de Villa Traful, personal del Destacamento Collón Curá y Bomberos, que acudieron al sector y encontraron el transporte de cargas completamente incendiado, con un importante foco ígneo y una gran columna de humo.

Este medio pudo confirmar que el camión era conducido por un hombre de 62 años de nacionalidad chilena. Afortunadamente, logró abandonar el vehículo por sus propios medios y resultó ileso. Pese a la magnitud del incendio, no necesitó asistencia médica.

Gentileza: En contacto con la gente

Al momento de ser entrevistado, el transportista explicó a los efectivos que había iniciado su recorrido en la provincia de Córdoba y se dirigía hacia el Paso Internacional Cardenal Samoré, con destino a Chile.

El hombre explicó que, al llegar al sector del puente sobre el río Collón Curá, escuchó una fuerte explosión proveniente de la parte inferior de la cabina. Instantes después, el vehículo comenzó a incendiarse.

Ante esta situación, el hombre consiguió salir rápidamente del transporte y ponerse a resguardo. Las llamas avanzaron sobre la estructura del camión y provocaron su destrucción total.