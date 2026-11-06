Arrancó la Expo en el CPE con muestras en vivo, gastronomía y diseño: hasta cuándo y qué se puede conseguir

Este viernes en el Consejo de Educación podés ir a conocer todos los talleres y las producciones de los estudiantes. La entrada es libre y gratuita hasta las 20.

Durante toda la jornada de este viernes se desarrollará la Expo Provincial de Formación Profesional , un espacio participativo y dinámico para visibilizar el trabajo de 70 instituciones y dispositivos desplegados en toda la provincia, con stands por regiones, demostraciones en vivo, clases abiertas y un desfile final.

El ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE) llevarán adelante esta nueva edición de la Expo, un evento concebido como un espacio participativo, abierto y dinámico destinado a mostrar y celebrar el trabajo formativo que realizan los Centros de Formación Profesional (CFP) y Centros de Formación Profesional Agropecuaria (CFPA) en todo el territorio neuquino.

La actividad arrancó a las 10 en el predio del Consejo Provincial de Educación (Belgrano y Colón de Neuquén capital) y se extenderá hasta las 20, consolidándose como una oportunidad fundamental para potenciar la articulación entre la educación y el mundo del trabajo, estimulando el intercambio de experiencias pedagógicas y mostrando trayectos formativos concretos que impactan de manera directa en la vida de los estudiantes y sus comunidades.

La formación profesional hace eje en la capacitación de jóvenes y adultos para el ámbito laboral, priorizando la mejora continua de competencias, la empleabilidad y la reconversión profesional frente a las dinámicas del contexto productivo y tecnológico actual. Con 41 Centros de Formación Profesional, 2 Centros de Formación Profesional en contexto de privación de la libertad, 5 Centros de Formación Profesional Agropecuaria, 7 Aulas Taller Móvil (ATM), 5 Nucleamientos Educativos y 10 Escuela Para Adultos (EPA) que permiten llevar adelantes acciones de Formación Profesional, estas propuestas se despliegan en diversos contextos urbanos, rurales y comunidades alejadas, fortaleciendo la equidad territorial y vinculándose estrechamente con el desarrollo local y las demandas socio-productivas de las siete regiones neuquinas.

Expo en el CPE

Durante la jornada, cada institución participante contará con un stand propio organizado por trayectos socio-productivos y por zonas supervisivas, permitiendo un recorrido integral y articulado por sectores como gastronomía, metalmecánica, construcción, administración, electricidad, agropecuaria y textil, entre otros. Los espacios de exposición incluirán productos finales elaborados por los y las estudiantes, demostraciones en vivo de procesos y prácticas, material audiovisual, presentaciones interactivas y áreas destinadas a talleres demostrativos.

Entre las propuestas destacadas habrá capacitaciones sobre elaboración de envasados y dulces patagónicos, seguridad e higiene en soldadura por arco eléctrico, agroindustria, apicultura, técnicas en madera, repostería con harina de piñón, reutilización textil y vitivinicultura patagónica con énfasis en los vinos neuquinos.

Para el cierre del evento está previsto un desfile denominado Viste Neuquén a cargo del CFP 9 y números corales que coronarán una gran celebración de la educación técnica y profesional de la provincia.

La Expo tendrá una importante participación de instituciones del interior neuquino. Desde la supervisión de Formación Profesional de la Zona Norte, por ejemplo, se confirmó la presencia de centros de localidades como Loncopué, El Cholar, Chos Malal, Tricao Malal, Buta Ranqu, Huinganco y Las Ovejas.

La delegación de esa región estará integrada por alrededor de 311 personas, entre estudiantes y docentes, casi un centenar más que en la edición anterior. Para garantizar la participación, algunas instituciones gestionaron vehículos y transporte con los municipios, mientras que el Consejo Provincial de Educación acompañará con recursos para movilidad, combustible, viáticos y alojamiento.

El supervisor de Formación Profesional de la Zona Norte, Samuel Evans, destacó que el encuentro representa una oportunidad para que cada institución muestre tanto sus propuestas educativas como el trabajo que desarrolla en articulación con su comunidad. En esa región, explicó, los equipos docentes llegan también a parajes y comisiones de fomento, lo que implica traslados y esfuerzos cotidianos para sostener las propuestas formativas.

En ese sentido, señaló que la Expo permite reconocer el compromiso de docentes y estudiantes, muchos de ellos adultos que deciden retomar sus estudios y capacitarse, además de generar intercambios entre instituciones que trabajan en sectores socioproductivos similares.

Formación profesional y mundo del trabajo

Desde la supervisión de Formación Profesional también remarcaron que la muestra permite compartir experiencias, conocer otras formas de enseñar y aprender y hacer visible la relación entre la educación técnica y el mundo laboral.

La actualización permanente de los trayectos formativos constituye otro de los ejes de esta modalidad educativa, que incorpora nuevas técnicas y tecnologías en función de las demandas de los sectores productivos. Entre las propuestas se encuentran especializaciones vinculadas con la soldadura, el corte por plasma y otras prácticas que se desarrollan en distintos centros, junto con capacitaciones en áreas como gastronomía e indumentaria.

La supervisora de Formación Profesional de la Zona Confluencia, Yanina Parra, destacó la importancia de difundir estas propuestas para que más personas conozcan las posibilidades de capacitación disponibles en la provincia y sepan que pueden continuar estudiando de manera gratuita.

La segunda edición de la Expo Provincial de Formación Profesional será, así, una oportunidad para conocer de cerca el trabajo que se realiza en las aulas y talleres, reconocer el esfuerzo de quienes se forman en distintos oficios y acercar a toda la comunidad una oferta educativa que busca ampliar oportunidades de desarrollo personal y laboral.

Leandro Porma, supervisor del área Confluencia, destacó el vínculo de las instituciones de formación profesional con el mundo del trabajo y contó que en los CFP y CFPA de la zona los adultos pueden estudiar mecánica, electricidad, indumentaria, gastronomía, los trayectos del sector agrario y agropecuario, servicios sociales. Y que todas esas capacitaciones van a estar reunidos en un único espacio el próximo 6 de noviembre para mostrar al público en vivo todos los trabajos desarrollados.

“Esperamos que haya mucha concurrencia, es la segunda expo provincial, nuestro punto de partida fue el año pasado que nos permitió conocernos y conocer nuevas técnicas”, destacó. El funcionario enfatizó además en que la importancia de esta Expo es “hacer visible el vínculo de la educación técnica y el mundo del trabajo”. “Se va a ver el conocimiento aplicado y la formación de cada uno de los entornos formativos”, sumó.

Porma destacó la importancia de esta modalidad educativa para adultos y dijo que a pesar de no ser obligatoria se mantiene innovando para dar respuesta a las necesidades del sector productivo.

La invitación está abierta a toda la comunidad: el viernes 6 de noviembre, de 10 a 21, en el Consejo Provincial de Educación de Neuquén capital, con entrada libre y gratuita.