Neuquén, la novena provincia que más aprovechó el Cyber Monday: el curioso dato sobre lo más buscado

Los neuquinos se sumaron a esta jornada de ofertas para compras por Internet. El producto que más buscaron y que rompió el molde nacional.

Casi 10 millones de usuarios ingresaron al sitio oficial de Cyber Monday durante las tres jornadas de ofertas que buscan promover la venta a través de Internet. Aunque Neuquén ocupa el 16° puesto en población, se posicionó como la novena provincia de la Argentina con más usuarios dispuestos a aprovechar los precios bajos de esta semana de descuentos.

El director de la Comitiva Sur de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CAME), Miguel Hernández, destacó el desempeño de la provincia, no sólo por la cantidad de personas conectadas sino porque fueron los que más navegaron en el sitio para encontrar ofertas de distintos productos.

"Tienen en promedio cinco páginas visitadas, casi una página más arriba de la media nacional", dijo y agregó: "Eso implica que se tomaron el tiempo y el trabajo de ir analizando bien todas las ofertas".

Neuquén se ubicó en el noveno lugar del ránking nacional, por debajo de otras provincias que la superan ampliamente en el número de habitantes, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Misiones y Chaco.

La zona sur también aportó un dato curioso para esta edición: los patagónicos se inclinaron por la búsqueda de sillones, un producto que no suele aparecer en los rankings de compras de las mediciones nacionales. Además de este mueble, buscaron los artículos que sí son más requeridos en todo el país: zapatillas, heladeras, celulares, aires acondicionados, notebooks y lavarropas.

Un hábito instalado

Hernández destacó que este año se registró un incremento del tráfico en el sitio web oficial de Cyber Monday, que pasó de 8 millones a 9,6 millones de visitas. Pese a que la cifra muestra la cantidad de consultas y no las compras efectivas, funciona como un termómetro para medir el interés de los usuarios por hacer compras en línea.

Los eventos como Cyber Monday o Hot Sale, promocionados por la CAME, se crearon con el fin de familiarizar a los clientes con el comercio electrónico y derribar mitos o miedos respecto a la seguridad de las compras. Sin embargo, con el paso de los años y tras la pandemia de coronavirus, el hábito de hacer compras en líneas se masificó y estas jornadas ya son esperadas por los usuarios.

En ese sentido, más allá de los 10 millones de clicks en el sitio oficial, muchos usuarios de Neuquén y de todo el país aprovecharon descuentos del Cyber Monday sin pasar por la página de la CAME. Por el contrario, accedieron directamente a los portales de sus marcas preferidas o incluso a sitios como Mercado Libre o Despegar, que concentran ofertas de distintas empresas.

Hernández recordó que el sitio oficial de Cyber Monday ofrece mayor seguridad a la hora de hacer compras, ya que garantiza que se brindan ofertas reales de sitios seguros. Aclaró que contaban con 15 mil ofertas auditadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) que, en muchos casos, agotaron su stock y tuvieron que ser renovadas.

De la región sur del país se contabilizaron en total 500 mil visitas a la página de la CAME. "Estamos muy contentos, es un tráfico importante", dijo en una entrevista con LU5. Agregó, además, que unas 21 empresas de la zona decidieron ofrecer descuentos en el marco de estas jornadas.

Desde la Cámara aún deben analizar los números finales para determinar cuál fue el impacto del Cyber Monday en Neuquén y en el resto del país. Sin embargo, adelantaron que el buen desempeño del sitio oficial marca un hábito ya consolidado en la población en relación a las compras a través de Internet.