Arrancó el CyberMonday 2026: los días y horas en que se habilitarán las "Mega ofertas bomba"

Casi 800 empresas participan de este evento que durará tres días. Hay posibilidad de aprovechar envíos gratis y financiación.

El CyberMonday ofrece cerca de 15.000 promociones hasta el miércoles 4 de noviembre.

El CyberMonday 2026 comenzó este lunes 2 de noviembre con cerca de 15.000 MegaOfertas y casi 800 empresas adheridas. La propuesta, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico ( CACE ) tendrá descuentos, financiación y beneficios de envío en distintos rubros.

Las ofertas abarcan tecnología, electrodomésticos, indumentaria, viajes, supermercados, muebles y productos de belleza, entre otras categorías.

Las pymes representan el 47% de las firmas participantes. Las compras se completan en las tiendas de cada vendedor, a las que se accede desde la plataforma del evento.

Para evaluar una oportunidad conviene sumar el costo de entrega y comparar las condiciones del medio de pago. Las cuotas sin interés, los reintegros y el envío gratuito pueden estar sujetos a requisitos que fija cada comercio.

Los horarios de las promociones especiales

El evento se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre, y las MegaOfertas Bomba se habilitarán de 12 a 13 horas en las tres jornadas.

Por su parte, las selecciones de Noche Bomba estarán disponibles de 20 a 22 horas, con beneficios en artículos elegidos por las marcas.

Los reintegros y las cuotas varían según el banco, la tarjeta y la tienda elegida (Foto: Rido)

El miércoles habrá un último tramo denominado Megaboom, entre las 22 y las 23.59 horas. Las promociones tienen una vigencia limitada y pueden terminar antes del horario anunciado si se agota el stock.

El sitio ofrece filtros por precio, financiación, talles y colores, junto con un buscador de beneficios bancarios. Cybot, su asistente de inteligencia artificial, orienta la búsqueda de productos y promociones.

Cuotas, reintegros y precio final

El porcentaje de rebaja sirve como referencia, pero la comparación requiere tomar el mismo producto y revisar su precio previo. Un artículo con un descuento menor puede costar menos en otra tienda si parte de un valor más bajo.

La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA realiza una auditoría a pedido de CACE para revisar la transparencia y veracidad de las promociones que publican las empresas participantes.

En las compras financiadas, el costo financiero total (CFT) reúne intereses, comisiones y otros cargos asociados al crédito. La comparación debe hacerse sobre el precio al contado, la cantidad de cuotas y la suma de todos los pagos.

Los reintegros bancarios pueden tener un tope de devolución y exigir determinadas tarjetas o billeteras. El momento de acreditación y la posibilidad de combinar beneficios son otras condiciones para comprobar antes del pago.

Envíos y condiciones que conviene revisar

El envío gratis debe verificarse con el domicilio de entrega cargado. El beneficio puede depender del importe de la compra, de los productos elegidos o de la zona: el costo que aparece al finalizar el pedido forma parte del precio final que se compara entre tiendas.

El costo del envío debe sumarse al precio del producto para calcular cuánto se pagará por la compra (Foto: Kampus Production / Pexels)

El plazo de entrega importa especialmente si se busca un regalo o un producto necesario para una fecha determinada. Si el comercio ofrece retiro en sucursal, conviene revisar los puntos habilitados y sus horarios de atención.

Antes de confirmar el pago, corresponde revisar las políticas de cambios y devoluciones y guardar la factura, la confirmación del pedido y las condiciones de la promoción. Esa documentación sirve de respaldo para un reclamo si surge un inconveniente.

CACE recomienda ingresar a los comercios desde el sitio oficial del evento. Después de comprar, el seguimiento del pedido se realiza con el código que proporciona la empresa vendedora.