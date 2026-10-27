Los bancos públicos y privados ofrecen líneas de crédito exclusivas para los adultos mayores. Las opciones más atractivas en 2026.

Préstamos para jubilados de hasta $60 millones: cuáles son los requisitos, las tasas y cómo solicitarlos en 2026

En tiempos donde muchas personas recurren a los préstamos personales para cubrir gastos o afrontar emergencias, varios bancos cuentan en octubre 2026 con líneas exclusivas para jubilados y pensionados , con montos que pueden llegar hasta los $60 millones . Para acceder a ellas se deben cumplir algunos requisitos, uno de los cuales suele ser cobrar los haberes en esas entidades.

Entre las opciones disponibles, las más atractivas las ofrecen Banco Nación (BNA), Banco Provincia (Bapro) y el BBVA . Las condiciones, como monto, Tasa Nominal Anual ( TNA ), Costo Financiero Total ( CFT ), plazo de devolución y requisitos cambian según la entidad elegida para tramitar el crédito.

El Banco Nación cuenta con la línea Nación Previsional BNA, que permite solicitar entre un millón y $50 millones, con un plazo máximo de devolución de hasta 72 cuotas . La Tasa Nominal Anual ( TNA ) es del 59% y el Costo Financiero total llega a 78% .

Bancos públicos y privados ofrecen financiamiento para jubilados y pensionados.

Estos créditos están dirigidos exclusivamente a jubilados, pensionados y retirados que perciban sus haberes en la entidad financiera más grande del país. Se amortiza todos los meses mediante cuotas consecutivas que no pueden superar el 35% de los ingresos netos mensuales. Su gestión es 100% online y se puede solicitar de la siguiente manera:

Ingresar a la sección Tu Banco

Seleccionar Préstamos y pulsar el signo + para iniciar la solicitud

y pulsar el para iniciar la solicitud Elegir la línea que corresponda, especificar el monto deseado, el destino del crédito y la cantidad de cuotas

Validar

Confirmar los datos

Adelanto de haberes, la otra línea del Banco Nación para jubilados

El Banco Nación también ofrece otra alternativa de financiamiento pensada únicamente para quienes cobran sus haberes en esa entidad. Se trata de “Adelanto de haberes”, que permite pedir entre $50.000 y un millón. Además, la devolución se realiza mediante una única cuota que se descuenta automáticamente cuando se acredita el próximo haber; si no existe mora, el producto puede renovarse al mes siguiente.

Los jubilados pueden acceder a estos créditos de forma online.

Una vez aprobada la operación, la acreditación de los fondos es inmediata en la cuenta donde el beneficiario cobra sus haberes. La TNA informada para este adelanto es casi del 86%, mientras que el Costo Financiero Total se ubica en 129%. Este adelanto también puede solicitarse sin necesidad de concurrir a una sucursal, gestionando desde la app BNA+. Los pasos son:

Ingresar a la aplicación

Entrar en Tu banco

Seleccionar Préstamos

Optar por Adelanto de haberes

Indicar el monto requerido

Verificar los datos

Confirmar la operación

Banco Provincia: hasta $50 millones para jubilados y opción para no clientes

La entidad bonaerense suma tiene líneas de créditos para jubilados, aunque con condiciones muy distintas entre quienes son clientes y quienes no. Los adultos mayores que cobren sus haberes en el Bapro hasta $50 millones con una devolución de hasta 60 meses. No hay límite de edad y los fondos se pueden usar para lo que se desee. La TNA se ubica en 65% y el CFT en 88,5%.

Por su parte, los jubilados que no cobren en esa entidad solo pueden solicitar hasta $3.000.000 asistiendo a la sucursal más cercana. El plazo de devolución baja a 24 meses, mientras que la tasa salta a más del 78,9% y el CFT llega a 114,7%.

El Banco Provincia ofrece préstamos para jubilados, aunque no sean clientes.

Los canales para tramitarlo son los siguientes:

Por Home Banking (BIP o app BIP Móvil): ingresar con usuario, verificar tener el Token de Seguridad activo y dirigirse a la sección de Préstamos para simular y solicitar el monto

(BIP o app BIP Móvil): ingresar con usuario, verificar tener el Token de Seguridad activo y dirigirse a la sección de Préstamos para simular y solicitar el monto A través de Cuenta DNI: ingresar a la app, buscar la sección de Préstamos Personales y seleccionar la oferta precalificada.

ingresar a la app, buscar la sección de Préstamos Personales y seleccionar la oferta precalificada. Presencialmente: acercarse a la sucursal más cercana con el documento de identidad y el último recibo de haberes.

BBVA: hasta $60 millones para jubilados

Los adultos mayores que cobren sus haberes en la BBVA pueden solicitar hasta $60 millones, con devolución en un máximo de 72 meses y amortización bajo el sistema francés, por lo que la cuota se mantiene estable, aunque al comienzo se paga una mayor proporción de intereses.

Los jubilados cuentan con opciones que prestan hasta $60 millones.

Pueden solicitarlos personas de hasta 74 años. La Tasa Nominal Anual (TNA) varía según el perfil crediticio de cada solicitante. Para conocer la tasa personalizada, se puede acceder a un simulador desde la propia plataforma.

El trámite se completa online con el siguiente paso a paso: