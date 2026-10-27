Tras la confirmación de la visita del Papa León XIV, qué días serán feriados

El Sumo Pontífice dio a conocer en las últimas horas, que tras la operación de cáncer de pulmón, realizará el viaje a la Argentina. Las fechas de los feriados.

Tras la información oficial que confirma la visita del Papa León XIV, se conocieron cuáles serán finalmente las fechas de feriado nacional.

En medio de las especulaciones y dudas sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina tras la operación a la que fue sometido por un cáncer de pulmón, el Sumo Pontífice finalmente confirmó que su viaje sigue en pie. Tras conocerse esto, comenzaron las dudas acerca de qué días serán finalmente feriados en el país.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", escribió el Papa este lunes a través de las redes sociales.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú

Al mismo tiempo, se difundió un comunicado sobre la evolución de su estado de salud, a dos semanas de la intervención quirúrgica."El Dr. Luigi Carbone confirma que la recuperación posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando, y los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica", indicaron desde Vatican News.

Tras la información oficial que confirma la visita del Papa León XIV a la Argentina, se conocieron cuáles serán finalmente las fechas de feriado nacional.

Qué días de noviembre serán feriado en Argentina

El Papa estará en la Argentina durante cuatro días, y las autoridades ya anticiparon que además del feriado habrá jornadas no laborables adicionales en varias partes del país.

El Sumo Pontífice llegará al país el 8 de noviembre y se quedará hasta el miércoles 11, cuando partirá rumbo a Perú. Durante su estadía, encabezará distintas actividades en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

En este contexto, el Gobierno Nacional confirmó que habrá varios feriados, medida que quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.

León XIV suspendió su visita a Asís por consejo médico, pese a la evolución favorable tras la cirugía de pulmón (Foto: AFP / Tiziana Fabi)

El decreto establece que la visita del Papa tiene prevista actividades de gran convocatoria y los desplazamientos asociados requerirán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación.

Según el Gobierno, “realizar esas actividades durante jornadas laborales podría dificultar la implementación de los operativos y la circulación en las zonas afectadas”.

Día por día, los feriados

De acuerdo a este cronograma es que las autoridades concretaron diferentes de acuerdo con las provincias donde se desarrollarán las principales actividades de la visita. El decreto establece los días y lugares en que habrá feriados:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: Ciudad de Buenos Aires y provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: Provincia de Buenos Aires.

El único feriado que alcanzará a todos los argentinos es el lunes 9 de noviembre. Los días 10 y 11 serán feriados con alcance territorial limitado.

El Ejecutivo argumentó que la visita tendrá una “trascendencia institucional, social, cultural y religiosa” y que las actividades previstas convocarán a fieles y visitantes nacionales y extranjeros en distintas jurisdicciones del país.

La norma aclara además que la medida permitirá alcanzar a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios.