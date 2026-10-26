Quiénes cantarán durante la visita del papa León XIV: los confirmados hasta ahora.

La organización de la visita papal al país confirmó a los primeros artistas que participarán de las celebraciones religiosas.

La organización a cargo de la visita del papa León XIV a la Argentina anunció los primeros artistas que participarán de las celebraciones religiosas y los encuentros previstos entre el 8 y el 11 de noviembre. La programación incluye figuras de la música popular, intérpretes de folklore, agrupaciones corales y bailarines.

Según informó la organización, el despliegue artístico que acompañará las actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján contará con más de 600 coristas y 200 músicos para las celebraciones litúrgicas. La lista todavía no está cerrada y se esperan nuevas incorporaciones.

El mismo Papa León XIV confirmó que, a pesar de su operación, viajará en los próximos días a América Latina en el marco de su gira por Uruguay, Argentina y Perú . "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría".

Una de las participaciones más destacadas será la de Abel Pintos, quien va a estar el lunes 9 de noviembre en el encuentro de León XIV con el personal de servicio y los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El cantante se presentará acompañado por el coro de la institución, en una actividad centrada en la comunidad que recibe y asiste a personas con discapacidad.

Ese mismo día, el Monumento de los Españoles, en Palermo, concentrará la misa y las actividades vinculadas con la visita papal en la Ciudad de Buenos Aires. Para la previa y la celebración fueron anunciados Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

En otro tramo de la agenda porteña, Agustín Day participará del encuentro previsto en la Universidad Católica Argentina (UCA). La propuesta artística también tendrá un espacio dedicado a los jóvenes, el martes 10 de noviembre, con una programación que va a reunir música, conducción y danza.

Otros artistas confirmados

Para esa actividad fueron confirmados Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, junto con Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Banuev y Tati Domínguez. La conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, mientras que el Ballet Maia Roldán formará parte de la propuesta escénica. El encuentro va a tener lugar en el Monumento de los Españoles, después de la vuelta del Papa desde Córdoba.

Córdoba también tendrá una presencia importante dentro de la programación. La vigilia y la misa previstas en el predio de la Escuela de Aviación Militar contarán con Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música popular argentina. La grilla incluye además a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

El último gran escenario será Luján. Luciano Pereyra participará de la vigilia y la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, previstas para el miércoles 11 de noviembre. El cantante, nacido en esa ciudad bonaerense, estará acompañado por Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa. La actividad cerrará la agenda pública de León XIV antes de su partida hacia Perú.

La visita papal se va a extender durante cuatro días, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. El cronograma incluye encuentros institucionales, actividades sociales, reuniones con representantes religiosos y celebraciones abiertas a los fieles. El itinerario oficial contempla paradas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.