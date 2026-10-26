La fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre sus hijos en medio del conflicto con la China Suárez.

El actor chileno brindó declaraciones en medio de la polémica por la escolarización de sus hijos que tiene en común con la artista .

El actor chileno, Benjamín Vicuña , volvió a quedar en el centro de la atención mediática por su vínculo con la China Suárez . Todo comenzó luego de que trascendieran versiones de enojo relacionadas con la escolarización de los hijos que tienen en común.

En ese contexto, cobraron relevancia las declaraciones del intérprete sobre la paternidad y el desafío de acompañar a sus hijos cuando el trabajo lo obliga a viajar.

Durante su participación en el programa chileno Vértigo, Benjamín Vicuña habló de cómo organiza su vida familiar y remarcó que estar presente en la crianza ocupa un lugar fundamental entre sus prioridades. “Los que somos padres sabemos que hay una necesidad de estar cerca de ellos, en el día a día, y creo que con eso no se transa”, sostuvo el actor en el programa televisivo de su país de origen.

Vicuña también explicó que sus compromisos profesionales lo llevan a buscar alternativas para reducir el tiempo que pasa lejos de su casa. Sin presentar una solución ideal, describió una dinámica que requiere ajustes permanentes. “Lo manejo igual que todos los padres, reinventándome, buscando posibilidades. Con respecto a los tiempos, yo busco la manera de volver después de doce días a mi casa. Puedo ir y venir pero creo que no hay ninguna fórmula”, contó.

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones fue la necesidad de sostener una buena comunicación entre los adultos, incluso después de una separación. “Hay que tratar de tener un buen diálogo con las madres de mis hijos, entender que la crianza, más allá de que uno esté separado, perdura”, expresó.

Aunque sus palabras resonaron en medio de las versiones de tensión con la China Suárez, Vicuña no nombró directamente a la actriz ni se refirió puntualmente a la escolarización de sus hijos. Su reflexión estuvo enfocada en la responsabilidad compartida de los padres y en la importancia de acompañar a los chicos más allá de las diferencias personales. Para cerrar, el actor dejó una definición sobre el criterio que considera fundamental a la hora de resolver cualquier dificultad familiar: “Hay que buscarle la vuelta por el bienestar de los niños, lo básico y lo más importante es el bienestar de los niños, más allá de los problemas de los adultos”.

¿Desde qué mes no van al colegio los hijos de la China Suárez?

La situación familiar de la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones de Yanina Latorre. La periodista se refirió al presente de los hijos que la expareja tiene en común y brindó detalles sobre una situación que, según aseguró, generaría preocupación en el actor chileno.

La relación entre Suárez y Vicuña atravesó distintos momentos desde su separación. Ambos son padres de Magnolia y Amancio, y aunque cada uno continuó con su vida personal y profesional, el bienestar de sus hijos continúa siendo un punto de contacto entre ellos. En este contexto, Yanina Latorre abordó el tema durante su programa de radio y aseguró que Benjamín Vicuña estaría siguiendo con preocupación lo que ocurre con sus hijos. Según relató, los menores no estarían concurriendo al colegio desde hace varios meses.

Durante su programa, la periodista afirmó que los hijos de la actriz no estarían asistiendo a clases desde mayo: “Los pibes de la China no van al colegio desde mayo”, aseguró Yanina Latorre al referirse a la situación de los menores. De acuerdo con el relato de la conductora, esta situación sería uno de los motivos por los que Vicuña estaría “muy preocupado”. Además, sostuvo que los chicos pasarían buena parte de su tiempo dentro de la vivienda.

Yanina fue más allá y señaló que, según la información que maneja, los menores estarían “todos los días encerrados”. Sus declaraciones volvieron a poner el foco en la organización familiar y en las responsabilidades que tienen ambos padres respecto de sus hijos.