Elina Costantini se refirió a los rumores de amarre a su marido: ¿le hizo agua de tanga?

La modelo Elina Costantini protagonizó un particular momento en PH: Podemos Hablar cuando Sol Pérez le preguntó si alguna vez había recurrido a la famosa “agua de tanga” para enamorar a su marido, el empresario Eduardo Costantini . La consulta sorprendió a la modelo, que primero aseguró no saber de qué le estaban hablando y después respondió con ironía.

Todo comenzó cuando ambas estuvieron cara a cara en “el punto de encuentro” que propone Andy Kusnetzoff en su programa. Sin dudarlo, la panelita de Gran Hermano hizo mención a los comentarios y versiones que suelen circular alrededor de la relación entre la modelo y el empresario.

“Se cuestiona mucho tu vínculo, cómo empezó, se habla de absolutamente todo, de brujería, de esto y lo otro...”, dijo a modo de introducción Sol Pérez . Sin embargo, Elina Costantini evitó entrar en polémicas y respondió que simplemente se “cuelgan” de ella y lamentó que no la mencionen por sus distintos proyectos, como su exposición dedicada a Frida Kahlo en el MALBA.

Después de escucharla, Sol insistió y le preguntó si todos esos trascendidos en algún momento la afectaron y recibió la misma contestación porque Elina se limitó a decir que entiende el juego mediático y la tiene sin cuidado el qué dirán. Al ver que seguía esquivando el tema, Sol fue todavía más directa y lanzó: “Como a él se lo ve tan enamorado, mucha gente dice ‘no, lo que pasa es que hizo agua de tanga’”.

Luego, entre risas, trató de explicar en qué consiste el amarre: “No sé muy bien, pero es como que ponen una bombacha adentro de un té y lo tratan de enamorar”. Lejos de incomodarse, Elina respondió: “¿Creen que con la cabeza que tiene mi marido se puede enamorar así?”. Y, con humor, agregó: “A veces yo digo ‘estoy completamente enamorada de Eduardo, pero si yo tuviera esa capacidad, lo hago con, no sé, Elon Musk’”. “Si funciona, todo el mundo te pide la receta”, remató Sol.

“El algún momento voy a hacer una novela o un reality y todo lo que vayamos ganando, lo vamos a donar”, dijo Costantini para ponerle un cierre al tema y dar a entender que podría ganar dinero con todo el runrun que rodea su relación con el coleccionista de arte que le lleva 44 años.

Elina Costantini habló de la sexualidad con Eduardo

Elina Costantini habló a corazón abierto en una profunda entrevista con Infobae sobre su relación con Eduardo Costantini, fundador y presidente del Malba, y reveló algunos detalles de la intimidad de la pareja. La empresaria se refirió a la diferencia de edad, contó cómo viven el vínculo puertas adentro y también respondió sobre la disputa relacionada con el apellido de su marido. “Somos el amor de nuestras vidas”, aseguró Elina durante la entrevista en la que dejó en claro la intensidad con la que ambos viven su relación.

Elina Costantini, quién actualmente se desempeña como directora general de la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC), también está al frente de Viva Frida, una exposición dedicada a Frida Kahlo que se presenta en el Malba desde septiembre de 2026 y reúne más de 300 piezas vinculadas con la artista mexicana, fue la protagonista de una entrevista en profundidad para Infobae.

Uno de los aspectos que históricamente despertó mayor curiosidad alrededor de la pareja es su diferencia de edad. Al ser consultada sobre el tema, Elina explicó que para ella nunca representó un impedimento y contó que sus anteriores relaciones también fueron con hombres mayores. “Mis parejas siempre han sido grandes”, aseguró. “Empecé a trabajar a los 12 como niña y a los 13 en la alta costura. Viajé por todo el mundo, estudiando y me recibí en la UBA de Licenciatura en Comunicación, así que soy periodista también. La terminé a la distancia en China”, relató.

Más allá de las miradas externas sobre la diferencia generacional, Elina fue contundente al definir lo que siente por su marido: “Somos el amor de nuestras vidas”. Durante la entrevista, Elina también abrió una ventana a la intimidad de su matrimonio y reveló una característica que, según ella, ambos comparten. “Somos muy pasionales”, confesó al describir cómo viven su relación. Y agregó: “Los dos somos muy intensos”. La empresaria incluso relacionó esa característica de la pareja con la admiración que ambos sienten por Frida Kahlo, figura que actualmente ocupa un lugar central en uno de sus proyectos profesionales. “Somos Frida Kahlo al 100%. Por eso amamos tanto a Frida”, sintetizó.