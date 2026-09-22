Elina Costantini habló de la sexualidad con Eduardo y la diferencia de edad: "Somos muy pasionales".

Elina Costantini habló a corazón abierto en una profunda entrevista con Infobae sobre su relación con Eduardo Costantini , fundador y presidente del Malba , y reveló algunos detalles de la intimidad de la pareja.

La empresaria se refirió a la diferencia de edad, contó cómo viven el vínculo puertas adentro y también respondió sobre la disputa relacionada con el apellido de su marido. “Somos el amor de nuestras vidas”, aseguró Elina durante la entrevista en la que dejó en claro la intensidad con la que ambos viven su relación.

Elina Costantini , quién actualmente se desempeña como directora general de la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC), también está al frente de Viva Frida, una exposición dedicada a Frida Kahlo que se presenta en el Malba desde septiembre de 2026 y reúne más de 300 piezas vinculadas con la artista mexicana, fue la protagonista de una entrevista en profundidad para Infobae .

Uno de los aspectos que históricamente despertó mayor curiosidad alrededor de la pareja es su diferencia de edad. Al ser consultada sobre el tema, Elina explicó que para ella nunca representó un impedimento y contó que sus anteriores relaciones también fueron con hombres mayores. “Mis parejas siempre han sido grandes”, aseguró. Además, contó que a lo largo de su vida tuvo solamente dos parejas y vinculó esa experiencia personal con el hecho de haber comenzado a trabajar desde muy chica.

“Empecé a trabajar a los 12 como niña y a los 13 en la alta costura. Viajé por todo el mundo, estudiando y me recibí en la UBA de Licenciatura en Comunicación, así que soy periodista también. La terminé a la distancia en China”, relató. Más allá de las miradas externas sobre la diferencia generacional, Elina fue contundente al definir lo que siente por su marido: “Somos el amor de nuestras vidas”. Durante la entrevista, Elina también abrió una ventana a la intimidad de su matrimonio y reveló una característica que, según ella, ambos comparten.

“Somos muy pasionales”, confesó al describir cómo viven su relación. Y agregó: “Los dos somos muy intensos”. La empresaria incluso relacionó esa característica de la pareja con la admiración que ambos sienten por Frida Kahlo, figura que actualmente ocupa un lugar central en uno de sus proyectos profesionales. “Somos Frida Kahlo al 100%. Por eso amamos tanto a Frida”, sintetizó.

Su palabra en medio de la disputa por el apellido

En otro tramo de la conversación, Elina Costantini fue consultada por la controversia alrededor del apellido Costantini, que utiliza ella y también Teresa, una anterior esposa del empresario. En ese punto prefirió no profundizar y consideró que es Eduardo quien debería responder sobre el tema. “Esas son decisiones que a lo mejor él debería contestar”, señaló.

Elina Costantini mostró su nuevo cambio de look: rubio con raíces.

Sin embargo, explicó cuál habría sido la postura de su marido después de sus anteriores divorcios. “Él apenas se divorció, no quería que sus exesposas siguieran usando el apellido. Y ahora está en una situación donde él ya estuvo antes”, afirmó. Finalmente, Elina dejó su propia posición sobre la utilización del apellido después de una separación: “Si uno tiene una carrera ya construida, no necesita usar apellidos que no son de uno”.