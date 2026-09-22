La modelo contó detalles de cómo fue el proceso que atravesó tras la separación del cantante. Cómo llevan adelante la crianza de su hija.

Débora Bello contó por qué fue traumática su separación de Diego Torres: dio detalles de la ruptura con el padre de su hija Nina

Débora Bello tuvo que afrontar un proceso para reinventarse luego de la separación de Diego Torres, con quien mantuvo una relación de más de 17 años. No fue una etapa más en su vida, sino que se trata de un vínculo que tuvo como fruto a Nina , la hija que tuvieron en común.

Fue entrevistada por Maite Peñoñori y abrió su corazón . Habló sobre el quiebre que significó en su vida y el proceso que atravesó para abrir una nueva etapa dejando atrás la relación con el cantante.

“Una separación obviamente es muy traumática. Te replanteás un montón de cosas. Vas de cero y empezás a elevarte”, contó en el diálogo que mantuvo.

Sobre la separación, reveló que la tomó por sorpresa: “Yo no me la vi venir, la verdad que no”. Por otra parte, habló sobre el impacto emocional que generó en ella esta situación. “Hay un momento en tu vida que decís: ‘Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué querés hacer realmente?’. Porque tenés que seguir", dijo.

Con esta decisión tomada, Débora había empezado una vida en Estados Unidos junto al reconocido cantante. Después de que finalizó el vínculo, tuvo que reinventarse y afrontar nuevas experiencias en un mercado laboral que desconocía.

“En un momento tan vulnerable de tu vida, paralelamente tenés que ser una buena mamá. Tenés que estar entera para ella en un momento donde se te derrumba todo”, contó en su relato.

“Cuando hay amor, realmente no hay egos. A veces, en las separaciones, están los egos. Pero la labor y el compromiso más grande que tenemos hoy es criar a nuestra hija”, dijo. En su relato afirmó que a pesar de la separación cuando la niña tenía ocho años, lograron formar un vínculo respetuoso y con la crianza compartida de Nina.

“Nina está criada con mucho amor de mamá y de papá, aunque estemos separados. Ella tiene amor. No hay nada mejor que vivir en un clima de tranquilidad, de paz y con amor”, reveló.

El presente de Ana Paula Dutil: cómo es su vida tras la separación con Emanuel Ortega y su nuevo trabajo

Ana Paula Dutil dio un giro rotundo en su vida. Principalmente en el plano profesional luego de regresar al país tras una década en el exterior. Su trabajo la alejó también del plano mediático, la sumergió en un contexto que ama y la ayudó a transitar un momento difícil en su vida por su salud mental.

Desde su vuelta a la Argentina decidió empezar un nuevo camino trabajando en la reconstrucción y decoración de casas, un sector totalmente diferente a su etapa como modelo donde evitó la exposición en los medios de comunicación.

Cabe recordar que en medio de este contexto laboral, es mamá de cuatro hijos: Teo y Noe Ranuschio, producto de la relación que tuvo con Fernando Ranuschio, y Bautista e India Ortega, hijos que mantiene por su etapa amorosa con el cantante Emanuel Ortega, que se casó con Julieta Prandi este martes.

Su proceso profesional no nació de un día para el otro, sino que es algo que quiso toda su vida. Tampoco apareció a partir de una formación profesional, sino que durante muchos años fue la encargada de practicar en su propia casa y algunos familiares que confiaron en la calidad de su trabajo.

En 2021 dio el salto y pasó a ser un proyecto con mayor dimensión, debido a que recibió propuestas de distintas personas que estaban interesadas en su trabajo. Su entorno la incentivó a mostrar el trabajo, lo que fue un punto importante para para que su trabajo sea reconocido.

Su trabajo tuvo un rol casi terapéutico. "Sí, totalmente. Es muy simbólico. "Hay algo que se dice mucho, que cuando uno pone orden en la casa también se ordena por dentro, y yo creo que es así. En este caso, además, tiene que ver con reconstruir, y yo misma estoy en un proceso de reconstrucción. Así que sí, siento que hay algo profundamente simbólico en todo esto", había contado en abril del corriente año en diálogo con Para Ti, sobre lo que representaba este trabajo con su momento personal.

Qué había dicho sobre su proceso de salud mental

"Haberlo compartido fue muy sanador, realmente. Era como una mochila que yo llevaba encima: todo lo que viví. Hoy, por suerte, estoy mejor, pero fue un camino importante. Hablarlo también hizo que muchas personas se acercaran a contarme que no la estaban pasando bien. Y eso te cambia la perspectiva, porque entendés que no estás solo, que somos muchos atravesando procesos similares", había contado sobre su salud mental.

Luego, habría agregado: "Hoy me siento mejor, pero también estoy atenta. Me cuido y estoy pendiente de cualquier síntoma. Pero sin dudas, para mí fue un antes y un después".

En este proceso, sus hijos fueron clave para sostenerse: "Mis hijos fueron, son y serán un pilar en mi vida. Gracias a ellos hoy estoy con vida, realmente. Me acompañaron muchísimo en todo este proceso". Luego, agregó: "También mi familia, por supuesto, pero mis hijos fueron fundamentales. Hoy son lo más importante de mi vida, sin dudas. Y en este presente también estoy tratando de sanar algunas heridas que quedaron después de todo lo que atravesé. Es parte del camino. Pero ellos son mi sostén, siempre".