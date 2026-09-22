Quién es el ex Gran Hermano que abrió una guarderia canina

El exagente financiero dio un giro rotundo en su carrera y mostró su nuevo proyecto apuntado al cuidado de los animales.

Dejar a tus mascotas en una guardería suele ser todo un dolor de cabeza. Saber si están cómodos, si comen, juegan o tener la seguridad de que todo está bien fueron los pilares del proyecto que materializó un ex Gran Hermano.

Se trata de Lisandro "Licha" Navarro a quien siempre le gustaron los animales. Así lo hizo saber en su paso por la casa más famosa del país como también en sus redes sociales.

Ahora, el exagente financiero decidió dar un paso muy importante en su vida y abrir una guardería canina en Canning. Se trata de "Recreo perruno" , un lugar verde "donde puedan correr y jugar" dijo Licha en diálogo con TN Show.

El lugar que eligió para darle vida a la guardería era un basural, pero no dudó en poner manos a la obra para limpiarlo y convertirlo en el lugar favorito de muchas mascotas de la zona: “Nuestra prioridad es que estén bien cuidados. Tampoco tienen forma de escaparse, lo que es una tranquilidad para sus dueños”.

Según contó el proyecto nació más de una necesidad que de una idea y explicó que junto a su pareja tienen seis perros y se presentan ciertas dificultades para encontrar un lugar donde dejarlos cómodos cuando se van de vacaciones.

De hecho, recordó algunas de las situaciones que vivió con sus perros cuando tuvieron que quedarse en guarderías y regresaron con rastas, sucios y asustados.

Licha siempre se mostró cercano a los animales y recordó aquel día que perdió a su perro en medio de los festejos por la Navidad. En la nota contó que cuando nació, sus padres adoptaron una perra que estuvo con él durante 11 años. Todo cambió una navidad cuando aturdida por los fuegos artificiales falleció.

“La encontramos muerta abajo de la camioneta. A partir de ahí nunca pude tener una mascota de vuelta. Pasaron muchos, muchos años. Era como que yo sentía que traicionaba la memoria de mi mejor amiga. Y después un día me llegó una foto de una perrita que estaba abandonada en una veterinaria y bueno... cuando la vi dije que era el momento de abrirse al amor de nuevo”, detalló emocionado.