Un panelista de Gran Hermano destrozó el formato del reality

El analista no se guardó nada y fue letal al referirse a la última edición Dorada de Gran Hermano. También cuestionó el triunfo de Solange Abraham.

Gran Hermano llegó a su gran final y tras el triunfo de Solange Abraham el balance de la reciente temporada generó una fuerte polémica. Fue Ceferino Reato quien analizó el reality y cuestionó duramente el formato elegido de esta edición, por la extensión y por tratarse de una casa conformada por figuras conocidas.

El periodista fue letal al referirse a la edición Generación Dorada y aseguró que "fue cansadora, muy larga y muy irregular". Reato explicó que, desde su perspectiva, prefiere la versión clásica de Gran Hermano , con participantes desconocidos para el público y reglas más delimitadas desde el comienzo.

“Yo prefiero el formato más tradicional. Seres anónimos con reglas bien claras, donde la expulsada no puede volver y demás porque me parece más atractivo a mí personalmente”, señaló cuestionando el regreso de Sol tras haber sido expulsada por Gran Hermano.

Sobre el duelo final entre Sol y Yipio, el analista felicitó a ambas y destacó el juego de cada una de ellas. “Felicitaciones a las dos. Yo creo que son muy distintas, pero también es interesante lo que viene de la sociedad, lo que premia”, expresó. “Era muy difícil (para) una villana ganar Gran Hermano, esta vez lo ha ganado y eso quiere decir mucho”, agregó.

La contundente decisión que tomó Telefe con Gran Hermano tras la final

Santigo del Moro confirmó la nueva edición del programa para el 2027 y habilitó la inscripción para los interesados en formar parte.

Para ser parte de la quinta temporada los interesados deberán completar el formulario en granhermano.mitelefe.com. Para hacer el casting de Gran Hermano es necesario ser mayor de 18 años y se aclara que no hay límite de edad.

Quienes se anoten deberán enviar un video de presentación que no supere los dos minutos. Puede estar subido en YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video. Una vez subido a esa plataforma, el link o URL del video debe ser colocado en el campo disponible en el formulario.