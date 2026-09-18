Este signo del horóscopo deberá pedir disculpas y resolver asuntos pendientes, según Ludovica Squirru

Septiembre será un importante período para un signo del horóscopo chino sentirá el impacto. Cuál es el signo y cómo será este período.

Septiembre es uno de los meses que presentará cambios de energías para algunos signos del horóscopo chino , pero principalmente hará hincapié en algunos en particular. Hay uno de ellos que tendrá un impacto clave en cuestiones como la revisión de decisiones , la reparación de vínculos y el cierre de distintas cuestiones que quedaron pendientes .

Todos aquellos que habiten el signo de Serpiente tendrán que enfrentarse a semana intensa y con la oportunidad de reordenar distintos aspectos en la vida. Será una etapa que tendrá relación con los vínculos personales y distintos momentos que deberán tener una definición clara.

Según reveló la astróloga Ludovica Squirru , será una etapa para reconocer errores y pedir disculpas, además de reparar vínculos que habían sufrido problemas. Será favorable para tomar decisiones luego de un período de conversaciones para aclarar situaciones que atravesaron.

Puede ser una oportunidad para ordenar cuestiones personales y tener una posición clara ante algunos vínculos. Una persona cercana podría revelar algo desconocido o confesar algo que cambie la percepción de la relación.

Cómo será este período para Serpiente en el amor

Posibilidad de iniciar nuevas etapas amorosas, con conversaciones y cambios en la percepción que serán claves. También puede ser un momento de definiciones para quienes tienen situaciones pendientes. Revisar lo ocurrido en la relación será clave para determinar cuál la decisión que debe tomar al respecto.

Los expertos en Horóscopo Chino explicaron cuáles son los mejores momentos para encarar proyectos en el mes de la Serpiente.

Orden financiero para serpiente en septiembre

Será una etapa de mayor claridad mental y orden financiero. Estará marcada por la decisión y orden de temas que quedaron casi en el olvido.

La predicción para las serpientes jóvenes

Podría ser un período de mayor sensibilidad para las Serpientes jóvenes. Es recomendable tener compostura frente a situaciones que podrían presentarse. Será clave una mayor atención en la respuesta a cambios y conversaciones importantes.

Será importante afrontar con cuidado situaciones en las que deberá pedir disculpas, reconocer errores y reconstruir vínculos.