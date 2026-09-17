Desde este jueves y hasta el sábado habrá propuestas para todos los gustos, con artistas reconocidos que desembarcan en escenarios de Neuquén, Plottier y Cipolletti.

Teatro, humor y música: los espectáculos que llegan este fin de semana a Neuquén y el Alto Valle.

El fin de semana y el próximo llegarán con una agenda cargada de espectáculos en Neuquén y distintas ciudades del Alto Valle . Teatro, humor y música serán algunas de las opciones para quienes buscan salir de casa y disfrutar de una propuesta en vivo.

Entre las visitas destacadas aparecen nombres con amplia trayectoria. Las funciones comenzarán este jueves y continuarán durante el viernes y el sábado, con propuestas en Neuquén capital, Plottier y Cipolletti.

El primero en llegar a la región es un actor argentino de extensa trayectoria con su original propuesta: “Boy”. Se trata de un unipersonal protagonizado por Boy Olmi, una obra que combina teatro, humor y una mirada personal sobre la propia vida.

En escena, Olmi se pregunta quién es y qué elementos construyen su identidad: la profesión, los vínculos, las experiencias, las heridas y los recuerdos. La obra está planteada como una experiencia personal que utiliza las herramientas del teatro para recorrer preguntas que pueden resultar familiares para cualquier espectador.

Con humor y momentos de reflexión, el actor propone compartir una historia sin recurrir a personajes ni a una ficción tradicional. La dramaturgia y dirección están a cargo de Shumi Gauto, a partir de relatos del artista.

El recorrido por la región tendrá tres funciones. La primera será este jueves 17 de septiembre en Casino Magic de Neuquén. Luego, el espectáculo llegará el viernes 18 al Teatro El Zaguán, ubicado en avenida San Martín 239 de Plottier. Finalmente, el sábado 19 de septiembre se presentará en el Centro Cultural R.A. de Cipolletti.

Las entradas para las funciones están disponibles a través de Entrada Uno.

Dos amigas y compañeras de trabajo traen su espectáculo a Neuquén

En tanto, el próximo fin de semana el humor será una de las principales propuestas con Charo López y Noelia Custodio, quienes presentan Qué Olor, el espectáculo inspirado en el exitoso programa de streaming que ambas conducen. Las artistas vienen atravesando una temporada teatral con gran respuesta del público y decidieron llevar a las tablas la química que desarrollaron frente a las cámaras y los micrófonos.

La propuesta conserva el estilo descontracturado que las caracteriza y suma el contacto directo con el público. López y Custodio se encuentran con sus seguidores en una función en vivo en la que prometen desplegar humor, improvisación y su particular mirada sobre situaciones de la vida cotidiana.

Dos referentes del humor: Noelia Custodio es comediante de stand-up, actriz y creadora de contenido. Sus espectáculos Chistes y Cosita y Cerdo de Miel forman parte de su trayectoria en los escenarios, además de sus participaciones en especiales de Comedy Central Stand-Up y festivales como Ciudad Emergente y Festival Nuestro.

También desarrolló una carrera como locutora y conductora en distintos medios y participó de diferentes ciclos de humor.

Charo López, por su parte, es actriz, cantante, escritora y humorista. Comenzó su formación actoral durante su adolescencia y tuvo una extensa trayectoria en teatro, televisión y plataformas.

Formó parte de Improcrash y participó en producciones como Cualca, Jorge, Por ahora, Morir de Amor, Tarde Baby y Mundillo, entre otras. También integra el podcast Un Mundo Maravilloso.

Actualmente, su trabajo junto a Custodio en Qué Olor se convirtió en una de sus principales propuestas. La presentación será en Casino Magic de Neuquén y las entradas se encuentran disponibles a través de Entrada Uno.

Elena Roger presenta su nuevo concierto

La música tendrá como protagonista a Elena Roger, quien llega a Neuquén con su Tour 2026 por Argentina. La reconocida cantante y actriz ofrecerá un concierto íntimo junto al pianista Nicolás Guerschberg, con un repertorio que recorrerá algunas de las canciones que marcaron su carrera y otras piezas de la música popular.

El espectáculo propone una combinación de canciones y relatos, con una puesta centrada en la voz de Roger y el acompañamiento del piano. Entre los temas anunciados aparecen No llores por mí, Argentina, Je ne regrette rien, La vie en rose, Te quiero, Parole, Loving You y Balada para un loco, además de otras canciones.

Roger cuenta con una extensa trayectoria nacional e internacional. En 2006 fue elegida por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice para protagonizar Evita en Londres. Años después, participó de la producción de Broadway junto a Ricky Martin.

También interpretó a Edith Piaf en distintas producciones y recibió un Premio Olivier por su trabajo en el Reino Unido.

Su carrera incluye además trabajos en cine, televisión y plataformas, junto con cuatro discos como solista y colaboraciones con el sexteto Escalandrum, liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse a través Entradauno.com.

“Memorias de una alcahueta”, de Liliana Bodoc

La agenda teatral de Neuquén suma además una propuesta especial: “Memorias de una alcahueta”, obra de la reconocida escritora argentina Liliana Bodoc, que llega a escena de la mano de La Logia Bagual, un colectivo de juglares que propone recuperar una historia atravesada por el amor, la traición, la persecución política y la poesía.

La obra transcurre en una ciudad colonial latinoamericana casi desconocida, deteriorada y atravesada por conflictos. Allí aparecen sus protagonistas: una mujer despechada y hambrienta, vinculada al gobernador como alcahueta; y un poeta enamorado que es perseguido y encuentra refugio en un barracón que, en la puesta, también puede convertirse en teatro.

La propuesta utiliza el lenguaje teatral para abordar la persecución política e ideológica y plantea a la poesía como una herramienta para aceptar el destino, pero también para intentar transformarlo. Uno de los aspectos particulares del espectáculo es que invita al público a asumir un rol activo y convertirse también en artista, en una experiencia que combina actuación, música, poesía y una mirada colectiva sobre el hecho teatral.

Las funciones se realizarán en Deriva Teatro, ubicado en Sarmiento 841 de Neuquén. El estreno será este sábado 19 de septiembre y la obra volverá a presentarse el sábado 26 de septiembre, con nuevas funciones previstas para el 10 y 17 de octubre y los domingos 15 y 22 de noviembre.

Para realizar reservas, los interesados pueden comunicarse al 299 5127497.

Así, Neuquén y el Alto Valle tendrán durante estos días una agenda variada, con espectáculos que recorren diferentes géneros y públicos. Las propuestas también permiten recorrer distintos escenarios de la región, desde Neuquén capital hasta Plottier y Cipolletti, con artistas de trayectoria nacional que llegan para encontrarse con el público valletano.