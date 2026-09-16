Piden cárcel para la mamá que golpeó a docentes de un colegio de Neuquén

La mujer ingresó a la institución y le deformó el rostro a una de las docentes que había llamado la atención a su hija de sexto grado. Cómo siguió el caso.

La Fiscalía neuquina pidió condenar a un año y medio de prisión efectiva a la mujer que golpeó a insultó a dos directivas del Instituto de Formación Docente 12 ( IFD 12 ). La acusada, junto con su hija, fue juzgada por haber ingresado al colegio en abril del año pasado y haberle dado una paliza a las docentes que le llamaron la atención a otra de sus hijas, que concurría a sexto grado en la institución.

Según se informó desde la Justicia de Neuquén , la mujer ya tiene una condena anterior, dictada en 2017, a un año y medio de prisión en suspenso, lo que ofrece más argumentos para solicitar que cumpla su pena en la cárcel.

En una audiencia realizada este miércoles, la fiscal del caso Lucrecia Sola pidió que una mujer declarada penalmente responsable por amenazar a una docente y agredir físicamente a dos directivas del Instituto de Formación Docente 12 cumpla 1 año y 6 meses de prisión efectiva , además del pago de las costas del proceso.

La letrada consideró como circunstancias agravantes la violencia desplegada en una institución educativa durante el horario de clases y frente a alumnos y padres, la multiplicidad de delitos y el daño psicológico provocado a las docentes.

La fiscal destacó que los hechos fueron cometidos en esta institución educativa que es a la que pertenecen sus hijas”. Además, Sola planteó que la acusada contó con posibilidades de adecuar su conducta a las normas. "Es una persona que tiene los recursos para poder actuar correctamente y conforme a la ley, motivarse en la norma, tiene los medios para hacerlo y decidió no hacerlo”, afirmó.

Durante la audiencia, la querella pidió 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, a partir de la gravedad y extensión del daño psicológico y psiquiátrico provocado a las tres docentes, además de la ausencia de un arrepentimiento genuino por parte de la acusada.

Por su parte, el defensor solicitó 6 meses de prisión de ejecución condicional, el mínimo previsto. Además, pidió declarar la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Penal, para posibilitar una segunda condena en suspenso. El juez deberá resolver los pedidos de las partes dentro del plazo legal de 48 horas.

Cómo fue el hecho

La mujer fue declarada penalmente responsable como autora del delito de amenazas simples, en perjuicio de una docente, y como coautora de dos hechos de lesiones leves, en perjuicio de dos directivas del establecimiento, en concurso real.

La declaración de responsabilidad se produjo luego del juicio realizado en agosto. En esa oportunidad, el juez Juan Guaita respaldó la teoría del caso presentada por la fiscal Sola y la asistente letrada Dolores Franco, junto con la querella.

El edificio donde funciona el IFD 12 en el Colegio San Martín. Maria Isabel sanchez

Los hechos investigados ocurrieron el 21 y 22 de abril de 2025. El primer episodio se produjo durante una reunión en el establecimiento educativo, cuando la mujer amenazó a una docente. Al día siguiente, regresó al lugar acompañada por otra persona y agredió físicamente a la regente y a la subregente, quienes sufrieron lesiones.

La identidad de la mujer no se informa para preservar a la adolescente menor de edad que asistía a la institución.