El evento, que ocurrirá el próximo año, es uno de los más esperados por los fanáticos de la astronomía . Desde dónde podrá verse.

Llega el eclipse solar más esperado por los astrónomos: ¿por qué será el más largo del siglo y no se repetirá en 152 años?

Uno de los eventos astronómicos más impactantes de las últimas décadas tendrá lugar en 2027: el eclipse solar más largo del siglo . Durante el evento, la Luna cubrirá al Sol por más de 6 minutos , haciendo que el día se vuelva noche en una importante franja del planeta. Para encontrar otro fenómeno tan extenso habrá que esperar hasta 2114.

Según información difundida por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA ), el eclipse ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027.

El fenómeno contará con dimensiones físicas impactantes. La sombra de la Luna se proyectará sobre la superficie terrestre desplazándose a una velocidad cercana a los 258 kilómetros por hora , cubriendo un trayecto de aproximadamente 15.227 kilómetros de longitud. La franja de oscuridad total impactará en unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

Cuánto durará el eclipse más largo del siglo y por qué se extenderá

La fase total podrá alcanzar aproximadamente los 6 minutos y 23 segundos, una duración excepcional para este tipo de fenómenos y que convierte al eclipse de 2027 en uno de los grandes acontecimientos de la astronomía de las últimas décadas.

El eclipse solar oscurecerá el cielo durante varios minutos y ofrecerá un espectáculo poco habitual.

La duración récord de este fenómeno se debe a una alineación geométrica y astronómica muy poco frecuente. La Luna estará en el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Esto hace que su tamaño aparente en el cielo sea más grande de lo habitual y pueda cubrir el disco solar por más tiempo. A la vez, nuestro planeta se encontrará en una posición de su órbita más alejada del Sol, lo que provoca que el tamaño aparente de la estrella se vea ligeramente más pequeño. Esta combinación de tamaños crea una franja de sombra lunar muy ancha y de gran recorrido, maximizando el tiempo de ocultación.

Desde dónde se podrá ver

En cuanto a la geografía privilegiada para observar el fenómeno, la sombra comenzará su avance sobre el océano Atlántico y alcanzará posteriormente el extremo sur de Europa antes de continuar por el norte de África y Oriente Medio. En estas regiones, el cielo se oscurecerá y el día se convertirá en noche.

Después de atravesar el estrecho de Gibraltar, el eclipse recorrerá territorios de Marruecos, Argelia y Túnez. La trayectoria continuará por Libia y Egipto para seguir después por Arabia Saudita, Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de finalizar sobre el océano Índico. La ciudad egipcia de Luxor fue identificada por los especialistas como el epicentro del evento, donde la totalidad del eclipse será más prolongada, llegando aproximadamente a 6 minutos y 22 segundos.

Durante el evento, la Luna cubrirá al Sol por más de 6 minutos.

En cambio, Argentina y el resto de América Latina quedarán fuera de la franja de totalidad, por lo que el fenómeno no podrá observarse directamente como un eclipse solar total desde esas regiones y el cielo no llegará a oscurecerse por completo.

Cuándo será el próximo eclipse que se apreciará desde Argentina

Después del eclipse lunar parcial del pasado 28 de agosto, habrá que esperar hasta el inicio de 2027 para ver un fenómeno similar desde Argentina, que en este caso tendrá un lugar privilegiado. Será el sábado 6 de febrero de 2027, cuando se produzca un eclipse solar anular que atravesará parte del territorio nacional y permitirá observar el característico “anillo de fuego”. El evento comenzará a las 10:21 y tendrá su punto máximo alrededor de las 12:35.

La franja desde la que podrá apreciarse atravesará el país de oeste a este, desde la Patagonia hasta la costa bonaerense. Entre las zonas favorecidas estarán distintas localidades de Chubut, Río Negro y la provincia de Buenos Aires. Localidades como Esquel, El Bolsón, Viedma, Bahía Blanca, Tandil, Necochea, Mar del Plata y Villa Gesell quedarán dentro o muy cerca de la franja de anularidad.