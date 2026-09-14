El personal acudió ante el alerta y logró poner a salvo a toda una camada de perritos recién nacidos.

Heroico rescate entre las llamas: Bomberos salvaron a nueve cachorritos de un incendio.

Un emocionante rescate tuvo lugar durante la intervención de los Bomberos de la Policía del Neuquén en un incendio de vivienda en la capital provincial, particularmente en el este de la ciudad.

En medio de un escenario crítico dominado por el denso humo y las altas temperaturas, los efectivos no solo trabajaron para sofocar las llamas, sino que lograron salvarle la vida a nueve cachorros .

El operativo se desplegó cuando los uniformados acudieron rápidamente tras la alerta por un foco ígneo en una casa. Equipados con sus trajes estructurales, cascos de protección y equipos de respiración autónoma, los bomberos ingresaron al interior del inmueble para combatir el fuego con líneas de manguera y sofocar los puntos calientes.

Mientras avanzaban entre las densas nubes de humo blanco que cubrían por completo los ambientes de la casa, los efectivos divisaron a la camada de pequeños perritos de pelaje oscuro.

Sin dudarlo, los bomberos tomaron a los cachorros cuidadosamente con sus guantes de protección y los trasladaron uno a uno hacia el exterior para ponerlos a resguardo del aire contaminado.

En la vereda, fuera del alcance del peligro y del humo, los efectivos acondicionaron una caja de cartón con mantas para cobijar a los animales, asegurándose de que todos se encontraran en buen estado de salud tras la inhalación de humo.

El video difundido por la fuerza policial mostró el momento exacto en que los uniformados salían del interior de la vivienda con las crías en brazos y cómo los resguardaban pacientemente en la vía pública, ganándose el reconocimiento de los vecinos por su rápido accionar.

Increíble rescate: salvaron a un pequeño ejemplar de una comadreja enana oculta entre la leña

Un particular hallazgo sorprendió a los integrantes del equipo de Guardafaunas de la provincia de Neuquén cuando recibieron un llamado que les informó sobre la presencia de un pequeño mamífero fuera de su hábitat natural.

El extraño suceso ocurrió en la localidad de Cutral Co, donde un pequeño ejemplar de comadreja enana fue descubierto oculto entre la leña de una vivienda.

Ante este hallazgo, los integrantes del domicilio alertaron al equipo de Guardafaunas de Picún Leufú, quienes rápidamente activaron el protocolo para resguardar a la especie.

Luego de un proceso de observación y cuidados, el pequeño animal fue liberado.

De acuerdo con la información brindada por la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén, la comadreja enana es considerada “un tesoro de nuestra biodiversidad” y, gracias al llamado, “encontró a una comunidad comprometida con su conservación”.

Los profesionales realizaron una evaluación veterinaria técnica al animal, respetando el protocolo de manipulación mínima. Gracias a estas tareas se constató “su impecable estado de salud”.

La comadreja enana (Thylamys pallidior) es un pequeño marsupial autóctono que habita ambientes áridos y de estepa y cuenta con registros en la provincia de Neuquén. Por su reducido tamaño y aspecto puede ser confundida con un ratón, aunque pertenece a un grupo completamente diferente: la familia de las comadrejas americanas.