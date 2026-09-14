Sufrió una brutal golpiza al intentar defender a una mujer, en pleno centro y a la madrugada: piden testigos

El hombre, de 29 años, terminó internado con la mandíbula fracturada y será operado. Su familia pide testimonios y cámaras de la zona.

Buscan testigos tras una brutal golpiza a un joven que intentó defender a una mujer en Neuquén

Una salida de madrugada terminó de la peor manera para un joven de 29 años que caminaba por el centro de Neuquén . En medio de una situación de violencia que involucraba a una mujer, decidió intervenir para ayudarla y terminó rodeado por un grupo de personas que lo golpeó hasta provocarle graves lesiones en el rostro.

Ahora, mientras permanece internado y espera una operación, su familia intenta reconstruir qué ocurrió y encontrar a quienes puedan aportar información sobre el ataque. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, en la zona de Carlos H. Rodríguez y Almirante Brown. Era el horario en que comenzaban a salir las personas de los boliches y había movimiento en las calles del centro neuquino.

Según contó Tamara en LU5, hermana del joven, él no había salido de ningún boliche. Caminaba por el sector cuando se cruzó con otro hombre que aparentemente acababa de salir de uno de los locales nocturnos de la zona.

Comenzaron a conversar y, en un momento, este joven le propuso cruzar la calle porque allí lo esperaba un grupo de amigos. El hombre aceptó acompañarlo y fue entonces cuando se encontró con una escena que terminó desencadenando la agresión.

En el grupo había una mujer, a quien el joven recordó como rubia. De acuerdo con el relato que pudo hacer posteriormente a su familia, los integrantes del grupo comenzaron a agredirla. El joven decidió intervenir para defenderla.

Gentileza: Centenario Digital.

Ese fue el momento en que la situación cambió por completo. Uno de los hombres se acercó, lo empujó y comenzó a golpearlo. Después, según pudo reconstruir la familia, varios integrantes del grupo se sumaron al ataque. Entre seis y siete personas habrían participado de la golpiza.

El joven cayó al piso y allí continuaron las agresiones. Recibió golpes y patadas, especialmente en la zona de la cabeza y la mandíbula. La violencia fue tal que terminó con una fractura que ahora requiere una intervención quirúrgica.

Internado y a la espera de una operación

El joven permanece internado en el hospital Castro Rendón. Los médicos deberán intervenirlo para reparar la mandíbula y colocarle elementos de fijación debido a la gravedad de la fractura.

Su hermana contó que las lesiones fueron muy importantes y que la familia tiene fotografías que muestran el estado en el que quedó después del ataque. Mientras el joven se recupera, sus familiares comenzaron otra búsqueda: necesitan encontrar a las personas que hayan visto lo ocurrido durante esas primeras horas del sábado.

La familia quiere saber quiénes eran los integrantes del grupo que participó de la agresión y también intenta encontrar a personas que puedan aportar una versión de lo ocurrido.

Por eso, el pedido está dirigido especialmente a quienes hayan estado en Carlos H. Rodríguez y Almirante Brown entre las 5 y las 6 de la mañana del sábado.

Claudio Espinoza

Cámaras y testigos, la clave para reconstruir el ataque

Tamara comenzó a recorrer los comercios ubicados en las inmediaciones para solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad. La intención es encontrar registros que permitan observar qué sucedió antes, durante y después de la golpiza.

Las cámaras podrían ser fundamentales para determinar cuántas personas participaron, hacia dónde se fueron y si existen imágenes del momento en que el joven fue atacado.

También son importantes los testimonios de quienes hayan estado en la zona. Por el horario, la familia cree que pudo haber varias personas circulando por el sector debido a la salida de los boliches.

La familia también intentó avanzar con la denuncia. Tamara explicó que su madre se presentó para realizarla, pero le indicaron que debía concurrir personalmente el joven agredido. La situación quedó pendiente debido a que permanece internado y debe ser sometido a una operación.

Por eso, mientras esperan que pueda avanzar la presentación, sus familiares intentan reunir información por su cuenta.

El pedido es concreto: cualquier persona que haya presenciado la agresión, haya visto al grupo o tenga imágenes de cámaras de seguridad de esa esquina puede aportar un dato que ayude a reconstruir lo ocurrido.