Violencia: discutió con un kiosquero, le escupió en la cara y huyó

Esta no es la primera situación violenta a la que quedan expuestos los empleados del turno noche.

Un tenso y violento episodio tuvo lugar en un conocido kiosco 24 horas ubicado en la intersección de Avenida Olascoaga y San Martín, en pleno centro de Neuquén capital. Ocurrió pasadas las 5 de la mañana del sábado.

La escena, filmada por dos cámaras de seguridad del local, muestra cómo una transacción cotidiana degeneró rápidamente en una discusión verbal con elevados niveles de agresión.

Cómo fue la pelea

El incidente comenzó cuando un hombre con gorra y campera negra se acercó a la ventanilla del establecimiento de la mano con una mujer y comenzó a pedirle al empleado varios productos: dos barras de bon o bon, un encendedor, entre otras. El diálogo siguió con normalidad. Al momento de abonar, el comprador optó por utilizar un medio de pago digital a través de su teléfono celular, quejándose de que "tuvo que pedir un préstamo" para pagar.

Efectuada la transacción, el hombre increpó agresivamente al kiosquero por como manejó los productos. "No lo apretés la c****a de tu hermana, qué lo apretás b****o", exclamó. "No te hagas el vivo", amenazó. "Estoy trabajando, amigo", respondió el empleado del kiosco. "Bueno, listo dame, dame las cosas entonces, c****a de tu hermana", retrucó el cliente. Acto seguido, el kiosquero dejó los productos en el mostrador y la situación siguió escalando.

"Hijo de p***", dijo el cliente tras tomar la bolsa. "Vos p***** de m*****", le respondió el empleado. "Ah, dale salí afuera m****ón", desafió el hombre.

Tratando de desescalar una situación que ya rozaba la violencia física, el kiosquero lanzó: "estoy trabajando amigo, no rompas las bolas, estoy laburando". El cliente hizo caso omiso al intento y le escupió en la cara, lo que provocó que el empleado salga del local y lo increpe mientras el otro huía de la escena.

"Ubicate amigo, ubicate. ¿Cómo me vas a escupir si estoy trabajando? Estoy trabajando b****o, ¿cómo me vas a escupir? tarado de m****a", gritó el empleado. El cliente, desde lejos le respondió, pero lo que dijo no se distingue en la grabación.

Un problema recurrente y reclamos por más seguridad

Juan, el encargado del kiosco, que no se encontraba en la escena, contó a LM Neuquén que este tipo de situaciones son habituales en el local, sobre todo en el horario de la madrugada. "La noche es complicada y encima no hay policía alrededor que acompañe", reclamó el hombre.

El encargado atribuyó la situación no solo al horario, sino también a la zona y la cantidad de personas en situación de calle. "Ha llegado mucha gente nueva", comentó. "Viene mucha gente del norte en situación de calle", agregó.