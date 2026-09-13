"Me buscaba con el cuchillo en la mano": la grave denuncia del intendente de Pilo Lil contra su antecesor

El titular de la Comisión de Fomento denunció que fue atacado frente a dos funcionarias provinciales. “Dejame que a esta mierda la voy a matar”, habría gritado.

El salón del comedor del parador turístico de Polo Lil, donde se desencadenó la agresión.

El reloj marcaba entre las 12 y las 12:30 del viernes. En el salón comedor del parador turístico de Pilo Lil , a 55 kilómetros de Junín de los Andes por ruta 23, se desarrollaba una reunión de trabajo. De un lado de la mesa, el presidente de la Comisión de Fomento, Andrés Avelino Infante , junto a la coordinadora regional zona Sur Eliana Rivera y Raquel Fantini, su compañera de vida y referente de Educación. Del otro lado, irrumpió como una tromba Eliseo Díaz , el hombre que gobernó los destinos de la localidad durante 12 años.

Lo que comenzó como un trámite administrativo terminó, según la denuncia penal radicada, en una escena de extrema violencia que hoy investiga la Fiscalía de Junín de los Andes de la IV Circunscripción Judicial.

El detonante, siempre según el relato del denunciante, fue un pedido de uso del camión comunal para trasladar fardos de pasto.

Infante explicó que, como todas las Comisiones de Fomento de la provincia funcionan con aportes para combustible que deben ser rendidos, le solicitó a Díaz una nota formal para justificar el gasto. Esa exigencia habría desatado la furia.

Escándalo en Pilo Lil: "Me dijo te voy a matar, me tenés podrido"

“Su primera reacción fue de mucha agresión”, relató Infante en exclusiva a LM Neuquén. “Me dijo: hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”.

“Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano” - Andrés Avelino Infante, presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil. “Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano” - Andrés Avelino Infante, presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil.

La discusión se extendió por casi 20 minutos dentro del parador. Hubo gritos, insultos y empujones. Infante aseguró que intentó sacar a Díaz del recinto.

“Forcejeamos. Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros con cabo de madera. Y sigue gritando que me iba a matar”, denunció.

La distancia, según su testimonio, era de menos de un metro. “Si estiraba el brazo me apuñalaba”, sostuvo.

En ese instante, Raquel Fantini se habría interpuesto entre ambos hombres.

“Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar’”, relató Infante. “En el video se ve clarísimo que él me busca con el cuchillo en la mano”, admitió luego.

Video: la prueba que cambia todo

Para Infante, el video es la prueba irrefutable. Fue grabado por la coordinadora regional Eliana Rivera cuando advirtió que la situación se descontrolaba.

Andrés Aelino Infante, actual presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil.

“Gracias a Dios se filmó. Todo está registrado y está puesto como prueba en la Justicia. La fiscalía lo tiene, el ministro de Seguridad lo tiene, yo lo tengo. No lo queremos hacer público porque tiene que actuar la Justicia”, afirmó.

Además, aseguró que frente al Destacamento de Pilo Lil también hay cámaras que habrían captado a Díaz gritando amenazas incluso después de retirarse del parador.

Denuncia y detención

Alertada por la funcionaria provincial, la Policía activó el protocolo. Al lugar llegó personal del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes.

Infante radicó la denuncia en el mismo parador, donde se le tomó declaración a las dos mujeres presentes. Díaz, que se había dirigido al destacamento para intentar denunciar, fue interceptado en el camino a Junín y quedó demorado.

Sin embargo, la historia no terminó allí. Según denunció Infante, tres horas después de los hechos, ya en su oficina de la Comisión, se presentó el hijo mayor de edad de Díaz para increparlo.

“Vino de vuelta de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar. Volví a hacer otra denuncia. Si le pasa algo a alguien de mi familia, los hago responsables a ellos”, aseguró.

El jefe comunal también deslizó un posible trasfondo político y de viejas costumbres: “Son doce años vinculados a la Comisión, cuatro como presidente y ocho como tesorero, acostumbrados a hacer lo que quieren. Hoy buscamos ser ordenados. Es lamentable que en el siglo XXI todavía se piense que a través de la agresión se puede solucionar algo. Esto es un atentado a la democracia”, expresó con indignación.

La versión de la familia de Eliseo Díaz

Hasta el momento, Eliseo Díaz no ha efectuado declaraciones públicas. Quien sí habló fue su esposa, Belén Griselda Alfonso, en contacto con este medio el mismo viernes.

Alfonso descartó de plano la existencia del cuchillo y aseguró que todo se trató de una discusión por el camión que no le fue facilitado para los fardos y que derivó en empujones y golpes de puño, sin arma blanca de por medio. Afirmó además que fue Infante quien habría iniciado la agresión tomándolo del pecho.

El parador turístico de Pilo Lil donde ocurrió la agresión denunciada por el actual presidente de la Comisión de Fomento.

Díaz permaneció demorado en la Comisaría de Junín de los Andes y la causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar el video, las cámaras de seguridad y los testimonios de los cuatro testigos presenciales para determinar responsabilidades penales.

La causa tiene una prueba clave que no es habitual en estos pueblos: un video filmado en tiempo real por una funcionaria de alto rango del gobierno provincial que presenciaba la reunión. El registro, de varios minutos, ya fue entregado a la Justicia, al secretario del Interior Gustavo Coatz y al Ministerio de Seguridad, y sería determinante para la imputación.