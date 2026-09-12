En este nuevo aniversario de la ciudad de Neuquén, desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén celebramos su dinamismo y constante transformación, al tiempo que convocamos a toda la comunidad a debatir activamente su desarrollo a largo plazo.

Neuquén crece: el desafío de planificar la ciudad que queremos

La ciudad de Neuquén atraviesa un proceso de expansión sin precedentes. Infraestructuras, nuevos desarrollos urbanos y obras de conectividad modifican aceleradamente su perfil, abriendo vastas oportunidades, pero también imponiendo desafíos complejos. Desde nuestra institución estamos convencidos de que este crecimiento no puede abordarse de manera aislada, obra por obra: requiere una mirada integral y estratégica.

Por ello, resulta indispensable avanzar hacia un Nuevo Plan Urbano Ambiental (PUA) que ordene la expansión, anticipe la demanda de servicios, proteja el entorno natural y mantenga en el centro a las personas, en sus formas y calidad de vida.

Un proceso de esta magnitud debe ser participativo y apoyarse sólidamente en el conocimiento técnico, integrando a los organismos públicos, a la comunidad, a los expertos y a los colegios profesionales. Transformar Neuquén no es solo construir más, sino planificar mejor hoy para garantizar el futuro de las próximas generaciones.

Como siempre, ponemos a disposición de la sociedad y sus instituciones la experiencia y el saber multidisciplinario de nuestros matriculados organizados para aportar a este debate fundamental.

Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén

Ingeniería al servicio del desarrollo de nuestra provincia.