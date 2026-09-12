Marité Berbel: una vida para contar la historia de Neuquén, de los canales y las bardas a la ciudad que hoy conocemos

Neuquén cumple 122 años y, para celebrarla, LM Neuquén quiere contar su historia a través de quienes también son parte de ella.

En el aniversario 122 de la ciudad , LM Neuquén se propuso recorrer su historia a través de las voces de sus protagonistas . Personas que nacieron, crecieron o construyeron parte de su vida en esta tierra y que, a través de sus recuerdos, permiten volver a mirar una ciudad que cambió profundamente. Marité Berbel es una de ellas. Cantora , compositora y una de las voces más reconocidas de la cultura neuquina , fue también testigo del crecimiento de una capital que alguna vez tuvo calles de tierra, canales de riego y grandes espacios abiertos donde hoy hay barrios, avenidas y edificios.

Neuquén se puede recorrer no solo desde las fechas, los edificios, las obras o los grandes acontecimientos. También desde las pequeñas historias de quienes caminaron sus calles cuando eran otras, jugaron en sus bardas, se bañaron en sus canales, vieron crecer sus barrios y fueron construyendo, con sus propias vidas, la identidad de esta ciudad.

A sus 70 años, la cantora y compositora neuquina reconstruyó buena parte de la historia de la ciudad a partir de sus propios recuerdos. Y cuando habló de su infancia, apareció una Neuquén que cuesta imaginar desde el presente: una ciudad atravesada por canales, rodeada de campos, con calles de tierra y grandes espacios abiertos que para los chicos eran territorios de aventuras.

Maria Isabel Sanchez

Marité se crió en el barrio militar, su papá, el creador de la música del himno de Neuquén, Marcelo Berbel, integraba la banda del Ejército. El paisaje de esa zona cuando ella era niña era muy diferente al actual.

El barrio estaba cerca del Regimiento y del Polo Club. Su padre hacía guardias en los polvorines del Ejército, en una zona que hoy se ubica cerca de calle Lanín. Para visitarlo, la familia emprendía una caminata que hoy sería difícil de imaginar. “Era la nada misma”, contó.

Salían del barrio militar y atravesaban campos abiertos. En el camino, ella, sus hermanos y su mamá juntaban espárragos. Y ese es uno de esos recuerdos que permanecen intactos. “Me veo con mis hermanos y mi mamá caminando por esos caminos tremendos y juntando espárragos”, contó emocionada.

Es una imagen que permite entender cuánto cambió Neuquén en pocas décadas.

Maria Isabel Sanchez

Aquellos campos por los que una familia podía caminar libremente hoy forman parte de una ciudad densamente poblada. Donde había espacios abiertos, aparecieron calles, comercios y barrios. Pero para Marité, debajo de esa transformación todavía existe aquella Neuquén de la infancia.

La barda como patio de juegos

Para los chicos de aquella época, la ciudad también era la barda. Marité recordó las excursiones familiares junto a sus hermanos. Ella era bastante menor que ellos y, como buena hermana menor, terminaba siendo parte de todas las aventuras.

La familia tenía un perro enorme al que los mayores le ataban una soga, en la otra punta ataban a su pequeña hermana. Uno de ellos subía a la barda, llamaba al perro y empezaba la carrera.

“Salíamos todos corriendo, nos caíamos, el perro me llevaba a la rastra, me pinchaba toda, pero la próxima vez lo volvíamos a hacer”, contó entre risas.

La barda fue su territorio de juego, mucho antes de que la ciudad creciera hasta ocupar buena parte de esos espacios. Pero había otro lugar todavía más atractivo para los chicos: los canales.

Omar Novoa

Frente al Regimiento había un canal de riego. Cerca de allí, donde hoy se encuentran algunos de los accesos a Jumbo, los hermanos Berbel tenían su propio ritual. Antes de comer iban a cerrar las compuertas a modo de travesura. Para hacerlo llevaban maderas, yuyos y todo lo necesario para tapar el paso del agua.

Después comían y llegaba el momento que su mamá consideraba sagrado: la siesta. Para ellos era apenas una espera porque cuando los adultos se dormían, el canal se convertía en una enorme pileta.

Marité aseguró que aún recuerda el olor del insecticida que su mamá tiraba contra las moscas antes de mandarlos a dormir. Y recuerda también cómo sus hermanos se escapaban por la ventana y después iban a buscarla.

Maria Isabel Sanchez

“La siesta para mi mamá era sagrada y para nosotros, canal”, resumió. La frase parece pequeña, pero seguramente se repite en muchas historias de neuquinos.

Una Neuquén en la que los canales formaban parte de la vida cotidiana, donde los chicos encontraban sus propios lugares para jugar y donde la frontera entre la ciudad y el paisaje natural todavía era difusa.

La música también nació en Neuquén

Mientras Marité crecía entre bardas y canales, en su casa también crecía otra parte de la identidad neuquina: la música. Su papá había ingresado al Ejército para aprender música. Ya componía, pero no sabía escribir. En el ámbito militar encontró la posibilidad de estudiar y formarse. Con el tiempo se retiró y se dedicó completamente a la música.

Omar Novoa

Marité creció rodeada de canciones. A los 11 años comenzó a ensayar con sus hermanos. La familia Berbel empezó a convertirse así en una referencia de la música neuquina.

Pero la historia familiar también tuvo una pérdida temprana. Cuando Marité tenía 12 años murió su hermano Néstor. Nunca llegaron a compartir los tres un escenario. Su hermano Hugo continuó cantando y después lo hizo Marité.

Su juventud transcurrió entre peñas y festivales. “La vida de boliches yo no la viví. Mis fines de semana eran peñas, festivales. Siempre fue así”, contó.

La música terminó siendo su vida y también otra manera de permanecer ligada a Neuquén. En 1969, la familia se fue a Buenos Aires. Sus hermanos habían partido antes para probar suerte y finalmente se trasladaron todos.

Marité hizo la secundaria en Buenos Aires, en Temperley, y vivió varios años allí. Se casó, tuvo cuatro hijos y permaneció en la provincia de Buenos Aires hasta que regresó a Neuquén en 1980.

Omar Novoa

Dos de sus hijos nacieron en Buenos Aires y dos en Neuquén. Pero incluso durante los años lejos de la provincia, Neuquén permaneció presente. Y cuando regresó, la ciudad volvió a ser también el escenario de su vida artística.

Su mamá fue fundamental para que pudiera continuar con la música y salir de gira mientras sus hijos quedaban a su cuidado. Así, la historia de Marité volvió a encontrarse con la historia de la ciudad.

Una voz en el Himno de Neuquén

Hay una escena que conecta directamente a Marité con la identidad de toda la provincia. El Himno de Neuquén fue creado por su padre y Osvaldo Arabarco. Marité ya era grande cuando ocurrió.

Y años después tuvo la posibilidad de formar parte de la grabación oficial. “Eso es un orgullo, una emoción ser parte”, dijo, y también contó que disfruta especialmente de la letra porque considera que los autores lograron describir de una manera maravillosa a Neuquén.

Omar Novoa

La primera vez que el himno fue cantado públicamente fue en la Plaza de las Banderas. Marité lo interpretó junto a su hermano. Y nuevamente aparece la ciudad, porque también recordó cómo era entonces ese sector de la capital.

Hace unos 37 años, contó, aunque la avenida ya no era de tierra, alrededor de la Plaza de las Banderas había muy poco de lo que hoy se conoce. Estaba Canal 7, la plaza, más abajo la universidad, un club militar y poco más.

Mucho antes, cuando ella era niña, la avenida era directamente de tierra. Su padre siempre tuvo autos viejos que Marité recordó con humor y nombró como "cachirulos". Los fines de semana llegaban hasta la zona que hoy ocupa la Plaza de las Banderas.

Su papá apagaba el motor y bajaba hacia la Ruta 22 mientras comenzaba a saludar por la ventana del auto a quienes encontraba. Ella se sentía importante. "Imaginate me encantaba, era el auto más silencioso y ese era el chiste de todos los fines de semana", recordó con cariño.

"La ciudad de hoy es un orgullo, pero además es mi nido", mencionó con la voz entrecortada y agregó: "Todas las cosas que te conté viven en Neuquén, yo vi la avenida Argentina de tierra, la viví, los canales dentro de la ciudad. Todas esas cosas viven con esa niña en Neuquén".

Omar Novoa

Y mientras la ciudad continúa creciendo, ella sigue aportando a su identidad desde la música. La Casa Cultural Los Berbel, en el barrio La Sirena, continúa formando parte de esa historia, al igual que el Coro Los Berbel.

Porque si esta ciudad puede contarse a través de sus calles, sus edificios y sus transformaciones, también puede contarse a través de sus voces. Y la de Marité es una de ellas.