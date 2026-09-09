Estuvo un mes en coma y cuando despertó le reveló a la familia la tortura que le hicieron vivir: "Una y otra vez"

Su madre, convencida de que podía ayudarla, decidió repetir una rutina esperanzadora a diario pero para ella fue un sufrimiento.

Kenya contó su experiencia a través de TikTok, donde respondió preguntas de sus seguidores sobre el período que pasó internada.

Una joven que estuvo internada en grave estado, relató una experiencia impactante que vivió mientras estuvo en coma inducido durante un mes. Lo que para la familia parecía ser una esperanza en su mejoría, fue un calvario para ella.

Kenya Moreno recordó el frío intenso que sintió cuando estaba internada. Aunque no podía moverse ni hablar, percibía la baja temperatura de la habitación y esperaba que alguien la abrigara.

Según contó, durante ese tiempo podía escuchar lo que sucedía a su alrededor pese a no poder responder ni moverse. Su madre, convencida de que podía ayudarla, decidió repetir una rutina esperanzadora a diario pero para ella fue un sufrimiento.

Kenya contó su experiencia en un video publicado en TikTok, donde respondió preguntas de sus seguidores sobre el período que pasó internada. No explicó qué problema de salud provocó el coma, pero describió algunos de los recuerdos que tiene.

La rutina diaria que la torturó cuando estaba en coma

La joven española reveló que cuando despertó, sorprendió a su familia al contar que lo que había escuchado dentro de sus sueños.

Su madre la acompañó durante todo el proceso y decidió ponerle música porque sabía que era fanática de Los Gemeliers. Compró el disco del dúo y dejó sonando Lo mejor está por venir en la habitación. Pero lo que para la familia era una manera de acompañarla se convirtió, según Kenya, en una experiencia desesperante.

La joven no podía pedir que apagaran el equipo ni cambiar la canción. El problema fue que la canción quedó reproduciéndose una y otra vez durante varias semanas.

“Mi madre me puso en bucle una canción durante un mes. Me la sé de memoria. Era una tortura”, relató.

Kenya explicó que la canción también aparecía dentro de los sueños que tenía mientras permanecía inconsciente. La escuchaba de manera permanente, pero no encontraba la forma de hacerles saber a quienes estaban junto a ella que podía percibirla. Después de despertarse, pidió que no volvieran a colocarle música si alguna vez atravesaba una situación similar.

Kenya aclaró que se trató de una experiencia personal y que su testimonio no permite afirmar que todas las personas en coma puedan escuchar de la misma manera.

Qué puede percibir una persona que está en coma

El coma es un estado de pérdida prolongada de la conciencia en el que el paciente no puede despertarse ni responder de forma voluntaria. Sin embargo, el nivel de actividad cerebral no es idéntico en todos los casos y puede variar según la lesión, su gravedad y la evolución de cada persona.

Un estudio publicado en 2024 en The New England Journal of Medicine analizó a 241 pacientes con lesiones cerebrales graves que no respondían a indicaciones de manera visible. En total, 60 participantes —el 25%— podían realizar mentalmente una tarea después de recibir una orden, aunque sus cuerpos no mostraran ninguna respuesta.

El fenómeno se conoce como disociación cognitivo-motora, y significa que una persona puede conservar cierto nivel de comprensión y actividad mental, pero no tener la capacidad física de demostrarlo mediante movimientos o palabras.

Los resultados, no obstante, no prueban que uno de cada cuatro pacientes escuche conversaciones, recuerde una canción o perciba la temperatura. Por eso, el caso de Kenya no puede extenderse a todas las personas que atraviesan un trastorno de conciencia. Su relato sí muestra que la falta de una reacción visible no siempre permite conocer con certeza qué sucede dentro de la mente de un paciente.