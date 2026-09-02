Un jubilado murió después de una golpiza que lo dejó dos días en coma: qué se sabe del brutal ataque

El joven habría golpeado en el rostro al hombre, quien perdió el equilibrio, cayó al suelo y quedó inconsciente.

Gran conmoción se vivió en la localidad de Corral Quemado en la provincia de Catamarca, tras conocerse la muerte de un jubilado luego de recibir una violenta golpiza . Estuvo dos días en coma con un cuadro de politraumatismos, y se constató su fallecimiento en las últimas horas.

La víctima fue identificada como Luis Armando Ramos, de 67 años , reconocido vecino de la localidad. Según fuentes judiciales, el domingo entre las 19:00 y las 23:00, se habría producido una discusión en inmediaciones del Club River de Corral Quemado entre la víctima y un joven.

En esas circunstancias y según la información incorporada a la investigación, el joven habría golpeado en el rostro al hombre, quien perdió el equilibrio, cayó al suelo y quedó inconsciente .

Según trascendió, la Policía tomó conocimiento de la presencia de un hombre tendido en las inmediaciones del club durante la mañana del lunes, horas después de haber sido brutalmente golpeado. A partir de allí, la Fiscalía dispuso distintas medidas.

Por el hecho, fue detenido un joven de 20 años, de apellido Quiroga, quien permanece a disposición de la Justicia. El diario El Ancastí indicó que será indagado en las próximas horas.

Politraumatismos y muerte cerebral: el brutal ataque

Tras la violenta agresión, el hombre fue asistido en el centro de salud local y luego derivado a la ciudad de Belén, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Durante su internación presentó un cuadro de politraumatismos y posteriormente se informó que tenía muerte cerebral, y finalmente su muerte se confirmó este martes.

Medios locales indicaron que por el hecho se dio intervención a la fiscal subrogante de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, Jazmín Martel.

En las próximas horas una comitiva de la División Homicidios se trasladará hasta Corral Quemado para realizar distintas pericias. El objetivo será determinar qué ocurrió durante la pelea y establecer si el golpe que habría recibido Ramos y la posterior caída fueron la causa directa de su muerte.

Golpes, puñaladas y tortura: un jubilado fue brutalmente asesinado y detuvieron a cuatro vecinos

Un jubilado de 74 años fue asesinado dentro de su casa y por el hecho detuvieron a sus vecinos. El cuerpo fue descubierto por un amigo que se había acercado a visitarlo.

Por el caso hay cuatro vecinos identificados. Los efectivos de la subcomisaría del Barrio Matera constataron que el hombre había sido asesinado. Según el médico de la ambulancia, la muerte se habría producido entre seis y ocho horas antes del hallazgo.

El hecho ocurrió en una vivienda situada en la calle Isarra al 5400, entre José Miranda y avenida Echeverry, en el partido bonaerense de Merlo. La víctima fue identificada como Ángel Leguizamón, se encontraba en su dormitorio y llamó rápidamente al 911.

El informe preliminar reveló la brutalidad con la que actuaron los asesinos con Ángel. La víctima presentaba múltiples golpes, heridas de arma blanca en la zona intercostal y signos de haber sido asfixiado.

Además, tenía las piernas atadas y lesiones defensivas en los brazos, lo que indica que fue torturado y estuvo consciente mientras le exigían dinero y sus pertenencias. El único objeto de valor que se notó como faltante a simple vista fue su teléfono celular.