Donald Trump afirmó que podría revisar el apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas

Las declaraciones del presidente de EEE.UU generaron gran repercusión. Qué significa esto para Argentina.

Trump aseguró en la Casa Blanca que revisa la posición sobre la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. (Foto:Shutterstock)

El presidente Donald Trump volvió a sorprender al mundo, esta vez con su declaración sobre el futuro de la posición de Estados Unidos en la disputa por las Islas Malvinas. Confirmó que su gobierno revisa la política mantenida hasta ahora.

La declaración se dio cuando un periodista le preguntó en el Salón Oval si Washington analizaba modificar su postura sobre la soberanía del archipiélago. “Siempre reviso todas las posiciones. Es apenas una entre muchas”, respondió Trump.

La frase fue breve, pero tuvo especial relevancia por los movimientos registrados durante los últimos meses dentro del gobierno estadounidense . El Pentágono ya había evaluado la posibilidad de utilizar la cuestión Malvinas para presionar a Gran Bretaña por sus compromisos militares con la OTAN .

Trump, sin embargo, no anunció que Estados Unidos reconocerá la soberanía argentina ni confirmó el retiro de su respaldo a Londres.

Qué dijo Donald Trump sobre las Islas Malvinas

Las palabras del mandatario fueron la primera confirmación pública de un debate que hasta ahora había quedado limitado a documentos internos y declaraciones de funcionarios sin identificar.

Donald Trump y Javier Milei durante uno de sus encuentros en Estados Unidos. (Foto: AFP)

En abril se conoció un correo del Pentágono que proponía revisar el acompañamiento diplomático de Estados Unidos a diferentes “posesiones imperiales” europeas. Entre los territorios mencionados aparecían las Islas Malvinas.

La propuesta formaba parte de una serie de posibles medidas contra los países de la OTAN que, según Washington, no respaldaron suficientemente las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán.

La discusión resrugió cuando un alto funcionario norteamericano aseguró que Gran Bretaña recibiría una “atención especial” por su capacidad para aumentar el gasto en defensa. Consultado sobre un eventual cambio respecto del archipiélago, afirmó que “no se descarta ninguna opción”.

La posición de Estados Unidos en la disputa

Estados Unidos evita pronunciarse formalmente a favor de alguna de las partes en la discusión por la soberanía. Su política reconoce que Gran Bretaña administra las islas y, al mismo tiempo, deja constancia del reclamo argentino.

Esa neutralidad diplomática no impidió que Washington respaldara de manera concreta al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas. En 1982, el gobierno de Ronald Reagan intentó mediar, pero luego aportó inteligencia, apoyo logístico y acceso a instalaciones militares a las fuerzas británicas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera al archipiélago un territorio no autónomo y reclama que la Argentina y Gran Bretaña retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

La Argentina sostiene que las islas fueron ocupadas por la fuerza en 1833 y rechaza el argumento británico basado en la autodeterminación de sus habitantes. Londres afirma, en cambio, que no negociará mientras los isleños quieran continuar bajo administración británica.

La reacción británica y el vínculo con Milei

El gobierno del Reino Unido respondió a las versiones con un mensaje tajante. Un vocero aseguró que su posición es “histórica e inquebrantable” y dijo que las islas “son y seguirán siendo un territorio británico de ultramar”.

Desde Londres también remarcaron el resultado del referéndum realizado en 2013, cuando una amplia mayoría de los habitantes votó a favor de conservar ese estatus. La Argentina desconoce esa consulta porque considera que se realizó sobre una población implantada.

La posible revisión estadounidense tiene una lectura particular por la estrecha relación entre Trump y Javier Milei. Ambos presidentes tuvieron afinidad política durante los últimos años, al tiempo que el gobierno argentino ratificó que buscará recuperar las Islas Malvinas mediante la vía diplomática.