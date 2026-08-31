Atención en Rutas 7 y 22: Vialidad realiza trabajos de bacheo para optimizar la seguridad

Las tareas tienen como objetivo reparar los tramos deteriorados, mejorar el estado general de la calzada y brindar mayores condiciones de seguridad vial a los conductores.

Vialidad Neuquén realiza trabajos de bacheo para optimizar la seguridad en las rutas 22 y 7

Con el objetivo de mejorar el estado general de la calzada e incrementar la seguridad en dos de los corredores viales más transitados de la provincia, Vialidad Neuquén lleva adelante un plan de mantenimiento integral tanto en la Ruta Nacional 22 como en la Ruta Provincial 7 .

En la Ruta Nacional 22 , las cuadrillas de la Dirección de Conservación completaron las labores de bacheo en el sector de la circunvalación, abarcando desde la rotonda de Capex hasta el intercambiador. Durante el fin de semana, los trabajos continuarán sobre la misma vía en las zonas de PIN y los tres puentes de conexión con la ciudad rionegrina de Cipolletti.

En paralelo, se desarrollan intervenciones en la Ruta Provincial 7 , donde actualmente se trabaja en el tramo que va desde Añelo hacia Tratayén, con previsión de dar continuidad a las obras hasta el empalme con la Ruta Provincial 8.

El operativo de conservación vial contempla la reparación de las zonas afectadas y un monitoreo constante de la red de carreteras para intervenir de forma rápida ante el desgaste del asfalto. Se solicita a los usuarios circular con precaución, respetar las señales viales y atender a las indicaciones del personal desplegado en calzada.

Más de mil kilómetros de rutas para Neuquén: Figueroa firmará convenios en Estados Unidos

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que firmará en Houston, Estados Unidos, un convenio de financiamiento con las principales empresas operadoras de Vaca Muerta. El acuerdo permitirá prefinanciar obras viales estratégicas y apunta a que, antes de fin de año, estén en construcción alrededor de 1.000 kilómetros de nuevas rutas en la provincia.

La noticia se conoció durante la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo 2026, que tuvo lugar en Chos Malal. En ese contexto, el mandatario provincial repasó las principales obras y proyectos vinculados con la producción, la infraestructura, el turismo y el desarrollo económico de Neuquén.

El convenio será rubricado con algunas de las compañías más importantes que desarrollan actividades en la formación no convencional. Del acuerdo participarán YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy.

La iniciativa establece un esquema mediante el cual las operadoras de Vaca Muerta prefinanciarán distintas obras viales consideradas fundamentales para acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y mejorar la conectividad en el territorio neuquino.

Entre las primeras obras previstas se encuentra la pavimentación de la Ruta Provincial 8, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el sector conocido como “Camino de Tortuga”.

Estos trabajos complementarán las obras que actualmente se ejecutan sobre la Ruta Provincial 6, en la zona de Rincón de los Sauces. La nueva infraestructura permitirá generar una alternativa vial para el tránsito relacionado con la industria hidrocarburífera y evitar el paso por Añelo.

El esquema también contempla la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51, entre las rutas 8 y 17, además de la repavimentación de la Ruta Provincial 8, en el tramo que conecta las rutas 51 y 7.

A su vez, se realizarán trabajos sobre la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta Provincial 8. En conjunto, las intervenciones permitirán fortalecer corredores estratégicos para la producción, mejorar la seguridad vial y acompañar el aumento sostenido del tránsito pesado generado por Vaca Muerta.

Para Figueroa, el convenio representa un cambio en la manera de encarar la infraestructura provincial, al vincular directamente la expansión de la actividad hidrocarburífera con las obras que necesita Neuquén.

“El progreso no espera; si no sabemos qué tenemos que transformar Neuquén hoy, nos va a llegar el mañana y va a estar todo igual”, afirmó el gobernador durante la actividad desarrollada en Chos Malal.