A caballo y por 8 kilómetros: así recuperó la policía el ganado robado en un remoto paraje neuquino

El operativo se realizó en cercanía a Las Coloradas. Tras una denuncia, se logró dar con un campo en paraje Charahuilla donde estaban los animales.

Un vecino del paraje Caichihue presentó una denuncia en la Comisaría 31 de Las Coloradas por el robo de ganado vacuno en su campo, lo que llevó a un inédito operativo a caballo para dar con los animales y terminó con un resultado positivo.

El pasado viernes se inició el procedimiento con tareas investigativas , lo que permitió establecer el posible recorrido de los animales robados, entre ellos vacas y terneros, y los posibles autores del hecho. Acto seguido, este sábado se realizaron las tareas de rastrillaje en la zona.

Con los primeros datos obtenidos, efectivos de la comisaría lograron ubicar un puesto perteneciente a un campo situado en el paraje Charahuilla , donde presumiblemente se encontraban los animales sustraídos. Frente a esta situación, se procedió a consignar el lugar y se solicitó una orden de allanamiento .

La diligencia tuvo una particularidad: para llegar al lugar, la Policia realizó un extenso camino de 8 kilómetros a caballo junto al dueño de los animales. El recorrido permitió finalmente dar con dos vacas y dos terneros, que fueron trasladados hasta el puesto del campo.

Una vez ubicado el ganado, fueron trasladados hasta el puesto del campo y se verificaron las correspondientes marcas y señales, constatándose que eran pertenencia del denunciante.

Con la intervención de Fiscalía, a cargo de Marcel Jofré, se dispuso que los animales sean restituidos a su propietario, quien logró retirarlos y recuperar nuevamente parte de sus animales.

Por otra parte, un hombre fue demorado por el robo mientras que otro vecino del paraje quedó debidamente identificado.

Investigaban un robo de ganado y descubrieron droga, un arma y objetos de dudosa procedencia

A principios de junio, la Policía de la provincia de Neuquén realizó un nuevo operativo que terminó con resultados positivos. Las tareas se iniciaron a partir de una denuncia por robo de ganado en la región y motivaron el despliegue de tres allanamientos.

La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, mientras que las diligencias estuvieron a cargo del personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con colaboración de efectivos de la Comisaría 5°, la UESPO y la Metropolitana.

Los procedimientos se concretaron en el barrio Villa Obrera de la ciudad de Centenario y terminaron con el secuestro de casi dos kilos de cannabis, un arma de fuego, municiones y diversos elementos cuya procedencia es investigada. Además, la labor policial permitió la demora de dos hombres mayores de edad.

Uno de los hallazgos más importantes fue la detección de una importante cantidad de droga. Ante esta situación, intervino personal de Antinarcóticos, que procedió al secuestro de una planta de cannabis sativa y un total de 1,968 kilogramos de cogollos, picadura y semillas de marihuana.