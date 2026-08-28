CAF eligió Neuquén para celebrar 25 años de vínculo con la Argentina

El titular del organismo elogió la gestión de Rolando Figueroa y dio a conocer en el norte de la provincia su Reporte de Economía y Desarrollo sobre el nuevo mundo rural. Actualmente, la provincia tiene en marcha 17 obras con financiamiento de CAF.

El gobernador Rolando Figueroa destacó en Chos Malal la relación estratégica que la Provincia construyó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y aseguró que la planificación anticipada de las obras fue fundamental para acelerar el financiamiento y acompañar la transformación que Neuquén proyecta hacia las próximas décadas. Lo hizo durante un conversatorio junto al vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli .

Figueroa fue uno de los principales protagonistas del encuentro y puso el acento en la decisión de comenzar a trabajar con anticipación, con proyectos concretos y una planificación definida, y recordó que en mayo de 2023 ya mantuvo reuniones en la sede de CAF en Madrid con este fin. “Aun antes de asumir, comenzamos a construir una buena relación con la CAF, que se fue consolidando con el tiempo”, explicó.

El vínculo tuvo antecedentes concretos durante 2023, cuando, en su carácter de gobernador electo, Figueroa mantuvo reuniones con autoridades del organismo internacional durante una gira de trabajo por Europa. Entre ellas, se destacó el encuentro realizado en mayo de ese año en Madrid, donde comenzó a presentar las prioridades estratégicas de su futura gestión y a abrir canales de financiamiento para infraestructura, conectividad, desarrollo territorial, turismo y proyectos vinculados con las energías verdes y sustentables.

Agenda común

Aquellos encuentros permitieron comenzar a construir una agenda común antes de la asunción y sentaron las bases para la posterior articulación de programas y proyectos. Para el gobernador, esa decisión fue parte de una forma de entender la gestión y de anticiparse a las necesidades que tendría la Provincia.

“Para nosotros no se trata de esperar a que nos pase lo que les sucedió a otras provincias. La transformación de Neuquén empezó el día cero, y eso fue lo primero que interpretó la CAF”, afirmó.

El mandatario destacó la eficiencia y la capacidad de respuesta del organismo internacional para acompañar las prioridades definidas por la Provincia. “Quiero que tomen magnitud de lo que está haciendo la CAF. Es el único banco que está funcionando y que trascendió cualquier tipo de decisiones a lo largo del tiempo, y funciona para financiar lo que nosotros necesitamos financiar”, expresó.

La dimensión del vínculo también quedó reflejada en los recursos comprometidos para Neuquén. Figueroa precisó que “este año, en la República Argentina, la CAF va a invertir aproximadamente 1.000 millones de dólares y 400 millones de esos dólares son en Neuquén”.

CAF y la provincia

Para Figueroa, esa participación demuestra la importancia que el organismo internacional le asignó al proceso de desarrollo provincial y a la capacidad de Neuquén para planificar y ejecutar sus proyectos. “Cuando uno toma dimensión de la importancia que nos ha asignado la CAF en todo este desarrollo, entiende el rol fundamental que ha tenido para que podamos ir desarrollando estas obras de infraestructura”, sostuvo. Actualmente, la Provincia lleva adelante 17 obras con financiamiento de CAF, cuatro de ellas vinculadas a obras verdes.

La relación con CAF, explicó, forma parte de una planificación que busca trascender el período inmediato de gobierno. “Estamos proyectando un Neuquén con un ciclo hasta 2030, pero estamos trabajando con un Neuquén hacia 2050. Estamos construyendo ese Neuquén próximo que tenemos que hacer”, afirmó.

Esa mirada de largo plazo integra las grandes obras de infraestructura con proyectos destinados a mejorar la producción y generar nuevas oportunidades en todo el territorio provincial. “Hemos hecho mucho, pero falta mucho más. Tenemos que seguir transformando cada localidad”, expresó.

Para el gobernador, el desafío es acelerar el proceso de transformación y evitar que el crecimiento encuentre a la Provincia sin la infraestructura y las condiciones necesarias. “Hay que sacudirse la modorra porque el progreso no espera. Si no entendemos que tenemos que transformarnos hoy, mañana va a llegar y va a estar todo igual”, expresó.

Reporte

La exposición se realizó durante la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF, titulado “Raíces del futuro: El nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”, a cargo de Susana Edjang, representante de CAF en Argentina, en una jornada especial en la que el organismo también celebró sus 25 años de vínculo con la Argentina. El intendente de Chos Malal, Nicolas Albarracín, fue el anfitrión ante el organismo y las autoridades provinciales.

Luego de las definiciones del gobernador, el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, respaldó la estrategia desarrollada por la Provincia y confirmó que el trabajo conjunto había comenzado incluso antes de la asunción de Figueroa.

“Con Neuquén no empezamos a trabajar en el momento cero: empezamos antes, cuando Rolando Figueroa ganó la elección y comenzamos a definir cuáles iban a ser los proyectos”, afirmó.

Asinelli explicó que esa anticipación permitió que CAF encontrara una Provincia con una agenda previamente definida. “Eso demuestra que ya había planes, proyectos y una visión de futuro, y para nosotros, como banco de desarrollo, fue una gran tranquilidad”, señaló.

El directivo destacó que Neuquén no presentó únicamente obras para financiar, sino una estrategia integral de desarrollo. “No encontramos solamente un proyecto o una obra, sino una visión integral de provincia, de país y de futuro”, sostuvo.

También ponderó la eficiencia con la que se aprobaron los programas destinados a la Provincia. “Todos los programas que hemos aprobado con Neuquén han sido en tiempo récord porque los proyectos ya estaban preparados, con preinversión, dictámenes técnicos y el nivel de detalle necesario”, explicó.

Histórico vínculo

Para CAF, la existencia de una planificación previa permitió acelerar los procesos y avanzar con mayor rapidez en el financiamiento. Asinelli destacó además la existencia de “un equipo de gobierno y un liderazgo con visión estratégica e integral”, que entiende las obras como parte de un proyecto más amplio de transformación.

“Neuquén tiene la capacidad de atender los problemas del día a día, pero al mismo tiempo mirar el futuro”, afirmó, y sostuvo que “transformar el crecimiento en desarrollo requiere visión estratégica, y eso es lo que tiene Neuquén”.

El vicepresidente de CAF recordó además que Neuquén es la provincia argentina con mayor cantidad de proyectos aprobados por el directorio del organismo. Es una experiencia que no se repite en otras provincias argentinas ni en otros países de América Latina y el Caribe.

En ese sentido, consideró que el proceso que impulsa la Provincia tiene una proyección que trasciende sus límites. “El mundo está mirando a Neuquén y reconoce la importancia que tiene la provincia en materia de energía, financiamiento e integración regional”, señaló.

La presentación del RED y la celebración de los 25 años de CAF en la Argentina tuvieron así, en Chos Malal, un escenario especialmente significativo. El organismo eligió el norte neuquino para presentar un informe centrado en los desafíos del nuevo mundo rural y, al mismo tiempo, para poner en valor una relación con la Provincia basada en la planificación y el financiamiento de proyectos estratégicos.