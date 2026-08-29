Cuatro allanamientos por robo terminó con el secuestro de drogas, un arma y municiones

Uno de los procedimientos se realizó en el Loteo Social II donde se secuestró un arma 9 mm, municiones y 127 de cannabis sativa. Dos personas demoradas.

Una investigación por un robo derivó en cuatro allanamientos en simultáneo en diferentes barrios de Neuquén capital que terminaron con resultados positivos. En una vivienda, los efectivos secuestraron 126 gramos de cannabis sativa y en otro domicilio se secuestró un arma de fuego , municiones y cargadores. Dos personas mayores de edad fueron demoradas por los agentes.

Las diligencias fueron realizadas por el personal de las Oficinas de Investigaciones Periferia I y II, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Las tareas de investigación identificaron a cuatro domicilios y se llevaron adelante los allanamientos de forma simultánea durante la tarde del viernes 28 de agosto.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, perfumes, televisores y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, los agentes encontraron 126 gramos de cannabis sativa en uno de los domicilios.

Uno de los resultados más relevantes tuvo lugar en el barrio Loteo Social II, donde los efectivos encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, cargadores y numerosas municiones del mismo calibre. En ese domicilio también fueron secuestraron electrodomésticos.

Dos personas demoradas en los allanamientos

En uno de los domicilios allanados, los policías secuestraron celulares cuya procedencia no pudo ser establecida en el lugar. Mientras que el cuarto allanamiento finalizó sin resultados de interés para la causa.

Como parte de las diligencias, dos personas mayores de edad fueron demoradas por su presunta vinculación con el delito investigado. Los operativos permitieron reunir una importante cantidad de elementos probatorios que serán incorporados a la investigación por robo, establecer responsabilidades en el ilícito y la vinculación con las personas demoradas y recuperar los elementos denunciados como robados.