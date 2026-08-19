Allanamiento con sorpresa: fueron por amenazas de muerte y terminaron desbaratando una vinoteca clandestina

El operativo sucedió este miércoles en un domicilio del barrio Toma El Nido. Un hombre de 25 años fue demorado.

El allanamiento se produjo este miércoles en el barrio Toma el Nido.

Un allanamiento realizado este miércoles por la mañana en el barrio Toma El Nido de Neuquén comenzó como parte de una investigación por amenazas calificadas y terminó con varios hallazgos inesperados .

Además de demorar a un joven señalado como presunto autor del hecho, la Policía encontró sustancias estupefacientes y un c omercio clandestino dedicado a la venta de bebidas alcohólicas , que fue clausurado.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 18° y se desarrolló entre las 7.20 y las 9.15 en una vivienda ubicada en el sector Espartano de Toma El Nido. Debido a que la investigación indicaba que el sospechoso podría tener un arma de fuego, fue necesario realizar una irrupción táctica para ingresar al domicilio.

El comisario Sergio Isaac Huanque, jefe de la Comisaría 18°, explicó en diálogo con LM Neuquén que la investigación comenzó luego de que una mujer se presentara en la dependencia policial para denunciar que había sido amenazada de muerte.

El fiscal Andrés Azar autorizó el allanamiento de la vivienda.

“Nosotros recibimos en la Comisaría 18 una denuncia que puntualmente daba cuenta de una mujer que había sido víctima de unas amenazas”, explicó Huanque. Según indicó, la denunciante sostuvo que durante el episodio observó que el hombre que la amenazaba “tenía un arma de fuego de puño”.

La denuncia que derivó en un allanamiento

La mujer también aportó una descripción física del sospechoso, detalló cómo estaba vestido y brindó información sobre el horario en el que había ocurrido el episodio. Esos datos permitieron que el área de Investigaciones de la Comisaría 18° iniciara una serie de tareas para identificar al presunto autor.

“Con esta información, sumada a tareas de campo y otras evidencias que se ubicaron, se pudo plantear el caso ante el fiscal”, señaló el comisario. La investigación quedó en manos del fiscal Andrés Azar.

Posteriormente incorporaron testimonios que, según explicó el jefe policial, ubicaron a un hombre en el lugar donde se habrían producido las amenazas y reforzaron la versión proporcionada por la denunciante.

Además de demorar al sospechoso, dentro del domicilio encontraron una gran cantidad de bebidas alcoholicas.

Con esos elementos y otros informes técnicos, la Justicia autorizó el allanamiento que comenzó en las primeras horas de este miércoles.

La Policía desplegó un operativo especial debido a la posible presencia de un arma. “Como se trata de un hecho donde se daba cuenta de una persona con arma de fuego, tuvimos que hacer una irrupción táctica”, detalló Huanque.

El objetivo, explicó, era minimizar los riesgos tanto para los policías como para los ocupantes de la vivienda y los testigos del procedimiento. Una vez controlado el inmueble, los investigadores comenzaron con el registro.

Los sorpresivos hallazgos durante el allanamiento

En el interior de la propiedad se encontraba el joven investigado, de 25 años, quien fue demorado y trasladado hasta la Comisaría 18°. “Se logró la demora de la persona sindicada como autor de las amenazas calificadas y se la trasladó a la comisaría para, en primera instancia, hacer el protocolo de identificación”, precisó Huanque.

Hasta este miércoles por la tarde, el hombre permanecía demorado a la espera de una resolución judicial. Paralelamente, los efectivos verificaban sus antecedentes y si existía algún pedido de captura vigente que pudiera modificar su situación procesal.

Los efectivos encontraron también sustancia estupefacientes presumiblemente cannabis sativa.

La investigación permitió además secuestrar prendas de vestir cuyas características coincidirían con las descriptas por la denunciante y que presuntamente habría utilizado el sospechoso cuando ocurrió la amenaza.

Sin embargo durante la inspección de la vivienda apareció otro elemento que obligó a ampliar el procedimiento. Los policías encontraron en distintos sectores sustancias que serían estupefacientes, presumiblemente cannabis sativa.

Ante el hallazgo, se convocó a personal especializado de la Dirección Antinarcóticos, que intervino para realizar las actuaciones y el secuestro correspondiente.

Una vinoteca clandestina

Sin embargo, el operativo todavía tenía una sorpresa más. Mientras recorrían la propiedad, los efectivos observaron una importante cantidad de bebidas alcohólicas aparentemente destinadas a la comercialización.

“Se ubicaron muchos elementos de bebidas alcohólicas que estaban ofrecidas en venta. De hecho, había algunas gráficas en el espacio de la vivienda que evidenciaban la venta de bebidas alcohólicas”, contó Huanque. “Se ubicaron muchos elementos de bebidas alcohólicas que estaban ofrecidas en venta. De hecho, había algunas gráficas en el espacio de la vivienda que evidenciaban la venta de bebidas alcohólicas”, contó Huanque.

El hallazgo coincidía además con información que la Policía había recopilado previamente en el sector. El comisario señaló que un informe socioambiental elaborado por la dependencia indicaba que durante la madrugada se comercializaban bebidas alcohólicas a personas que circulaban por Toma El Nido.

Por este motivo, los investigadores convocaron a inspectores de la Subsecretaría de Comercio de la Municipalidad de Neuquén.

La denuncia por amenazas de muerte fue radicada en la Comisaria 18 del barrio Gran Neuquén.

El personal municipal constató la actividad comercial irregular, realizó el decomiso de las bebidas alcohólicas, confeccionó el acta de infracción correspondiente y, según confirmó el jefe de la Comisaría 18°, clausuró el espacio donde funcionaba la venta clandestina.