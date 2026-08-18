Inseguridad en Gran Neuquén Norte: comerciantes reclaman protección y proponen sumar cámaras de vigilancia

Los vecinos denuncian robos, arrebatos y la falta de seguridad en el barrio. Crearán un grupo de WhatsApp para tener contacto directo con las Comisarías 16 y 18.

Los vecinos y comerciantes del barrio Gran Neuquén Norte denuncian reiterados hechos de inseguridad en la zona de mercados y locales comerciales. Los episodios de robos , arrebatos y asaltos a mano armada son cada vez más comunes en las calles del barrio. Por esta razón, las autoridades policiales buscan coordinar acciones entre las Comisarías 16 y 18 para unificar las tareas de seguridad.

Se trata de la jurisdicción que limita tanto el Gran Neuquén Sur como el Gran Neuquén Norte, en el oeste neuquino . Estas áreas corresponden al área delimitada de las Comisarías 16 y 18 . Sin embargo, ante la cantidad de episodios de inseguridad, las autoridades policiales analizan otras estrategias para frenar la inseguridad.

El presidente de la vecinal de Gran Neuquén Norte , Maximiliano Rodríguez en declaraciones a Radio La Red explicó: “Hemos tenido una reunión con ambos comisarios de la Comisaría 16 y 18 para tener una línea de trabajo en esa zona comercial. Se dan muchas situaciones de robos, es un área muy acomplejada por personas en situación de calle”.

La reunión de ambos comisarios tuvo como objetivo coordinar tareas para reforzar la prevención en la zona. El vecinalista explicó que hay episodios de robos, arrebatos y asaltos a mano armada a los vecinos y locales de la zona. Incluso algunos comercios fueron atacados en horarios donde permanecían cerrados, los delincuentes entraron tras romper vidrios y se llevaron diferentes elementos de la vidriera.

Los hechos de inseguridad se basan en robos, arrebatos y asaltos a mano armada.

Los comercios son los más atacados

“Debido a que hay mucha gente en situación de calle, es la misma gente que se encarga de deambular de noche y bueno, también hay gente que estudia en el sector, el movimiento. Es una zona muy transitada y de hecho con una importante presencia de locales comerciales”, indicó Rodríguez.

En ese sentido, Rodríguez aclaró que ya coordinó la creación de un grupo de WhatsApp con Rubén Huichaqueo, presidente del barrio Gran Neuquén Sur, para garantizar una línea directa con la Policía y los agentes de la Comisaría 16 y 18.

También planteó la necesidad de incorporar al Ministro de Seguridad, Matías Nicolini, a una mesa de trabajo conjunta. La propuesta surgió a partir de las reuniones que mantuvieron las vecinales de Gran Neuquén Norte y Sur con los comisarios de los destacamentos policiales de los barrios.

Agustín Martínez

Las autoridades remarcaron la importancia de que los vecinos radiquen las denuncias por cada hecho, incluso por más que el trámite sea considerado burocrático. Según explicó el dirigente vecinal, el registro de las denuncias permiten conformar una hoja de ruta de los delitos para poder intervenir en los casos de inseguridad.

El proyecto para acceder a las cámaras de vigilancia residenciales

En ese sentido, el dirigente mencionó el proyecto presentado en la Legislatura por Marcelo Bermúdez para facilitar el acceso de las autoridades a registros de cámaras de seguridad residenciales. La iniciativa apunta agilizar la investigación de robos, ya que actualmente damnificados deben recorren las viviendas y comercios para conseguir las imágenes que permitan identificar a los responsables.

“Sería sumar la utilización de cámaras, sin violar la intimidad de las personas, para la resolución de delitos mucho más ágil, más rápido, más claro, porque muchas veces un vecino tiene registro de las cámaras pero no las comparte”, indicó Rodríguez.

El proyecto presentado por Marcelo Bermúdez para acceder a las cámaras de vigilancia residenciales cobró relevancia. María Isabel Sánchez

“Si fuera por ley de alguna manera sería obligarlos y facilitaría la resolución del delito. Hay muchos damnificados que van casa por casa buscando soluciones un choque, un robo. A una compañera le robaron la moto y la vecina tiene cámaras y no las quiso compartir, no teníamos cómo obligarla, obvio”, agregó el dirigente vecinal.

Por esta razón, el proyecto de ley presentado por Bermúdez cobró relevancia ante los constantes hechos de inseguridad que tienen lugar en el oeste neuquino y los métodos accesibles para coordinar acciones que reduzcan los robos, arrebatos y asaltos violentos en la zona.