Se acabó el misterio del dedo atado con alambre en un bar de calle Illia

Generó un fuerte revuelo con la intervención de la fiscalía y peritos. Las cámaras de seguridad del local captaron a una persona clave en la escena. Giro inesperado.

Se acabó el misterio con el caso del dedo hallado el último sábado frente a un bar de la calle Illia de la ciudad de Neuquén, que dio un giro inesperado. La pericia que realizó Criminalística, cuyo resultado se conoció este último domingo por la tarde, determinó que no se trataba de un dedo humano, como se había creído en un primer momento.

El hallazgo había ocurrido en la vía pública, a la altura de Illia 223 , cuando empleadas del café encontraron el dedo atado con un alambre en la reja. La escena generó un fuerte revuelo y motivó la intervención de la Policía Criminalística y de la fiscal Guadalupe Inaudi . El caso tuvo amplia repercusión: incluso los medios nacionales se hicieron eco, pero hoy parece tomar otro rumbo con el dato de que los investigadores determinaron que el material del dedo no era humano, en una puesta en escena típica de las películas con "efectos especiales" y maquillaje.

Es que lo que debía ser una jornada habitual de trabajo el pasado sábado en el bar se transformó en pocos minutos en una escena de desconcierto. La presencia del dedo, sin ninguna explicación a la vista, desató sorpresa y preocupación entre quienes alcanzaron a verlo. Personal de Criminalística tomó muestras en el lugar e incautó el elemento para analizarlo.

El tribunal consideró que existía duda razonable que impedía condenar por homicidio simple al acusado. Sebastián Fariña Petersen

Lo que no está claro es que, si el dedo no tenía rasgos humanos a simple vista, ¿por qué se siguió con el operativo, si es que se trataba de "una broma", quizá de mal gusto? Pero esa es la información oficial.

Hallazgo y misterio: las cámaras, una pieza clave

Según fuentes judiciales consultadas por LM Neuquén, el local tiene cámaras de seguridad que registraron con claridad a una persona mientras colocaba el dedo en ese lugar, al que presuntamente podrían identificar para saber con qué intenciones lo hizo, ya que movilizó a toda la policía. Ese dato refuerza la hipótesis de que todo se trató de una broma.

Sin embargo, el resultado de la pericia dejó abierta una pregunta central. Se descartó que el dedo fuera humano, pero hasta el momento no se precisó de qué material estaba hecho. ¿Era de plástico o de algún otro material orgánico? Y si el dedo era de plástico, suena al menos extraño que se haya seguido con el procedimiento habitual y no descartarlo en el lugar.

El dedo hallado en la vía pública en Neuquén. Omar Novoa

La investigación sigue abierta y la Fiscalía analiza varias hipótesis. Entre los interrogantes pendientes figuran quién es la persona que aparece en las imágenes, qué buscaba al dejar un dedo atado con alambre en plena vía pública y si el episodio podría tener alguna consecuencia legal para quien lo hizo.

Lo que en principio parecía un hecho macabro terminó, al menos por ahora, más cerca de una broma de mal gusto por parte de un desconocido que no se sabe si tiene o no relación con el local comercial. Pero mientras no se conozca de qué estaba hecho el dedo y quién lo dejó, el caso conserva una cuota de misterio.