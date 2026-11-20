Cerca de 400 trabajadores participaron de la asamblea realizada en la UNCo. La nueva propuesta contempla aumentos, actualizaciones por inflación durante 2027 y cambios en el régimen de capacitación y promoción.

El Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de Neuquén ( SEJUN ) aprobó por unanimidad la nueva propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) . La decisión se tomó este viernes en una asamblea que reunió a cerca de 400 trabajadores y trabajadoras judiciales en el gimnasio El Escondido de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Según informó el gremio en un comunicado, la definición llegó luego de un amplio debate colectivo, en el que participaron empleados de distintos sectores y localidades de la provincia. Durante el encuentro, analizaron los términos de la oferta y resolvieron respaldar el acuerdo alcanzado en el marco de la negociación paritaria.

Desde SEJUN destacaron especialmente la participación de los trabajadores en la asamblea. "La masiva concurrencia y la aprobación unánime reflejan la importancia de construir colectivamente las decisiones que definen el presente y el futuro de las y los trabajadores judiciales", expresaron.

Qué incluye la propuesta salarial del TSJ

La nueva oferta contempla un esquema de recomposición salarial para todo 2027. Entre sus principales puntos establece un incremento del 4% con los haberes de noviembre de 2026 y otro del 3% en enero de 2027. También incluye actualizaciones trimestrales por inflación durante todo el próximo año, asignaciones extraordinarias no remunerativas y ayuda escolar.

La propuesta incorporó modificaciones sobre la oferta anterior del Tribunal, a partir de los planteos realizados por SEJUN. Los cambios estuvieron centrados en precisar los alcances y límites del Programa de Formación y Promoción del personal, uno de los puntos que había generado diferencias durante la negociación.

La paritaria de los judiciales se define en el Tribunal Superior de Justicia. Claudio Espinoza

Desde el TSJ explicaron que las capacitaciones serán virtuales y asincrónicas, con contenidos vinculados a las transformaciones del Poder Judicial, la regionalización, la organización del servicio de justicia, el acceso a la justicia y la modernización de los procesos. Quienes aprueben los cursos podrán acceder a la categoría inmediata superior.

El respaldo de los trabajadores en la asamblea

En el comunicado difundido este viernes, la Comisión Directiva del sindicato también valoró el desarrollo de la instancia de discusión y decisión. "Desde SEJuN destacamos especialmente la participación y el compromiso de quienes formaron parte de esta instancia democrática", señalaron.

La aprobación unánime representa el aval de los trabajadores judiciales a la propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia y marca un avance en la resolución del conflicto salarial que mantenía el gremio con el Poder Judicial.