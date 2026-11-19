El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Operativa DEMOSE mientras llevaban adelante recorridas de seguridad destinadas a personas en situación de calle.

Estuvo prófugo más de cinco años y cayó durante un control frente al Hospital Bouquet Roldán.

Un hombre que permanecía prófugo de la Justicia desde hace más de cinco años fue detenido por efectivos de la Policía de Neuquén en el marco de un despliegue preventivo realizado en las cercanías del Hospital Bouquet Roldán , en la capital neuquina. La intervención estuvo a cargo de personal perteneciente a la División Operativa DEMOSE , quienes lograron detectar la situación irregular durante un control de rutina.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó adelante bajo los lineamientos de una orden operacional específica , cuyo objetivo principal consiste en brindar cobertura de seguridad, asistencia y prevención a las personas que se encuentran en situación de calle en distintos sectores de la ciudad.

Mientras los uniformados recorrían las inmediaciones del Hospital del Oeste neuquino cumpliendo con estas tareas de patrullaje e identificación, interceptaron a un sujeto para realizar el chequeo habitual de identidad.

Como parte del protocolo establecido para este tipo de intervenciones preventivas, los agentes procedieron a solicitar la verificación de los datos personales del sujeto a través del sistema del Centro de Análisis Criminal. Al cruzar la información en la base de datos oficial, el sistema arrojó una alerta positiva: registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia desde el mes de abril de 2021, motivo por el cual era requerido por las autoridades judiciales.

Tras confirmar la vigencia del requerimiento judicial, el personal de la División Operativa DEMOSE procedió a la inmediata demora preventiva del hombre en el lugar del hallazgo, garantizando el resguardo de la escena y evitando cualquier intento de evasión. Acto seguido, los efectivos dieron aviso formal a la dependencia policial con jurisdicción en el sector para coordinar los pasos legales a seguir.

Minutos después, una comisión de uniformados pertenecientes a la Comisaría 17° se hizo presente en las inmediaciones del centro de salud. Una vez interiorizados de los pormenores del procedimiento y de los antecedentes arrojados por el sistema informático, los efectivos de dicha unidad dispusieron el traslado del sospechoso hacia la sede policial.

En la dependencia del barrio La Sirena se iniciaron las actuaciones judiciales de rigor y se notificó al magistrado interviniente sobre la captura concretada, dejando al hombre a disposición de la Justicia para resolver su situación procesal.

Desde la fuerza destacaron que este resultado permitió dar efectivo cumplimiento a una orden judicial que llevaba años pendiente, reafirmando la importancia de los controles preventivos y la presencia territorial que desarrolla la Policía de Neuquén en puntos estratégicos de la capital.

Caminaba por pleno centro con cinco pedidos de captura

La Policía de la provincia de Neuquén logró la detención de un sujeto en pleno centro de la capital. El caso tuvo una particular connotación ya que el hombre atrapado circulaba con cinco pedidos de captura vigentes.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, personal de la División Recaptura de Evadidos logró interceptarlo, luego de verificar que presentaba distintas causas judiciales por delitos contra la propiedad.

La investigación se inició por pedido de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, luego de que se solicitara localizar al sujeto, quien había proporcionado un domicilio inexistente, dificultando su ubicación.

Una vez recibido el aviso, las fuerzas de seguridad iniciaron una serie de tareas investigativas y de observación encubierta.