La Cámara de Apelaciones modificó un fallo previo sobre el choque ocurrido en 2016 en la zona de Primeros Pobladores y Mosconi.

Choque fatal en Neuquén: por no usar cinturón, la Justicia determinó que la víctima tiene el 50% de la culpa.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Neuquén revisó y modificó una sentencia de primera instancia relacionada con un trágico siniestro vial ocurrido en marzo de 2016, en el que murió un joven de 18 años que viajaba como acompañante.

En esta nueva resolución, los integrantes de la Sala III, Gabriel Ciucci y Juan Manuel Menestrina, determinaron que las responsabilidades por el desenlace fatal deben repartirse exactamente en partes iguales: un 50 por ciento para quien iba al volante y el otro 50 por ciento para la propia víctima.

De este modo, el tribunal revirtió un fallo anterior que le había atribuido al joven fallecido el 80 por ciento de la responsabilidad por su muerte.

Aquella primera decisión judicial se había apoyado en dos argumentos centrales: que el joven no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto y que, según el testimonio de dos testigos, manifestaba plena confianza en la forma de conducir del demandado a pesar de las maniobras peligrosas que realizaba.

El criterio de los jueces: bromas vs. control del auto

Al analizar nuevamente los hechos para definir el alcance de la demanda civil, donde se discute el resarcimiento económico para la familia, los camaristas evaluaron tanto la omisión del cinturón de seguridad como la actitud previa del acompañante.

Según declararon dos mujeres que también viajaban en el vehículo, ellas le habían pedido reiteradamente al conductor que disminuyera la velocidad porque circulaban demasiado rápido. Sin embargo, el acompañante les respondía entre risas que no se preocuparan, argumentando que su amigo tenía experiencia en competencias automovilísticas.

Sebastián Fariña Petersen

Para los jueces Ciucci y Menestrina, el hecho de no llevar puesto el cinturón de seguridad sí resultó un factor determinante que contribuyó a agravar las consecuencias físicas del impacto. No obstante, descartaron por completo que los comentarios o la actitud relajada del joven pudieran interpretarse como una aceptación del riesgo que ayudara a provocar el choque.

"Las risas, las bromas y los comentarios respecto a la confianza que depositaba en el conductor, no implican de modo alguno que la víctima haya tenido injerencia causal adecuada en el resultado del siniestro", señaló Ciucci en los fundamentos de su voto. Además, el magistrado remarcó un punto clave: "Las maniobras de conducción dependían exclusivamente del conductor del vehículo".

Cómo ocurrió el siniestro

La tragedia sucedió en marzo de 2016, cuando cuatro personas circulaban a bordo de un Volkswagen Fox por el sector de los puentes carreteros que unen las ciudades de Neuquén y Cipolletti. Al llegar a la intersección de las calles Primeros Pobladores y Mosconi, el conductor perdió el control del rodado, derrapó y terminó impactando violentamente contra una columna publicitaria.

La investigación posterior estableció que el auto circulaba a una velocidad mínima de 92,33 kilómetros por hora, en un tramo urbano donde el máximo permitido es de 40. Por esta imprudencia, el chofer ya había sido condenado en el fuero penal por el delito de homicidio culposo agravado.

Por último, tanto las testigos como el informe accidentológico confirmaron que ninguno de los cuatro ocupantes llevaba colocado el cinturón de seguridad, ya que no se hallaron en los cuerpos las lesiones típicas que deja este dispositivo tras un choque de semejante magnitud.

La causa civil fue impulsada por los padres de la víctima y por quien era su pareja en aquel momento, una mujer que cursaba un embarazo de cuatro meses.