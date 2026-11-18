El hombre asegura que ya la denunció por hechos violentos, pero desde el entorno de la chica explicaron que ella sufre violencia de género y tiene un botón antipánico.

Una secuencia de extrema violencia generó alarma e indignación durante la tarde del martes frente a la Escuela 229 , ubicada sobre la calle Canadá , en la localidad de Centenario . En cuestión de minutos, una mujer embarazada habría agredido físicamente a su expareja y desató un incendio intencional sobre un vehículo estacionado en la puerta del establecimiento educativo, para luego darse a la fuga en motocicleta. Sin embargo, hay denuncias cruzadas , ya que sus allegados -en las redes sociales- aseguran que la chica es quien sufre violencia de género y tiene un botón antipánico .

El comisario Pablo Encina, coordinador de la Dirección Tránsito Neuquén , explicó en diálogo con LM Neuquén que a las 13.45 del 16 de noviembre , personal policial se encontraba realizando patrullajes preventivos sobre calles Canadá y 9 de Julio cuando, repentinamente, divisaron varias personas reunidas afuera de la escuela y un auto Ford Ka color gris que se estaba prendiendo fuego , sobre todo en la parte delantera.

De esta manera, tomaron acción de manera inmediata y solicitaron la presencia urgente de una dotación de Bomberos Voluntarios de Centenario , que arribó en pocos minutos y pudo sofocar las llamas , evitando que la situación pasara a mayores.

Gentileza Centenario Digital

El avance del fuego desató pánico entre las familias y transeúntes que circulaban por el sector, ante el temor de que las llamas alcanzaran otros rodados estacionados en la misma cuadra o pusieran en riesgo a la comunidad educativa.

Encina mencionó que, en ese marco, se logró ubicar a la propietaria del vehículo siniestrado, quien resultó ser una empleada de la Escuela 229 y radicó una denuncia policial formal indicando que el incendio había sido intencional, en medio de un conflicto familiar del que nada tiene que ver.

De manera paralela, el Comisario remarcó que también se acercó a la dependencia policial un hombre, quien pidió radicar otra denuncia. Allí puso en conocimiento que, a la misma hora en la que se desataron las llamas, él estaba presenciando un acto escolar en el establecimiento.

En estas circunstancias, familiares de su ex pareja advirtieron su presencia y asumió que alguno de ellos, e incluso su ex pareja, habrían sido quienes provocaron el incendio. También mencionó que se habría producido un forcejeo en el interior del establecimiento escolar entre ambas partes y que su ex está embarazada.

El detalle que generó aún más indignación es que, aparentemente, los autores del violento accionar se habrían confundido de vehículo. "El hombre dejó constancia que su actual pareja tiene un auto de características similares y que se habrían confundido", agregó. Sin embargo, ella no estaba en el colegio en ese momento.

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Posteriormente, Encina comentó que en el caso intervino el Juzgado de Familia y la expareja del sujeto fue identificada: "Se dictaron medidas cautelares como una restricción de acercamiento". En tanto que mencionó que, por la vía penal, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Actuación Genérica.

"Estamos a la espera de que se hagan las pericias correspondientes de la División Judicial de Bomberos. Todos los elementos que se secuestraron en el lugar que puedan ser de interés para la investigación quedaron a disposición de la Justicia para que se pueda avanzar con las pericias pertinentes", concluyó.

En paralelo, allegados a la mujer señalaron a través de las redes sociales un trasfondo complejo en el vínculo, asegurando que ella cuenta con un botón antipánico asignado y que existen denuncias previas por violencia contra su expareja radicadas desde hace varios meses.