Estaba trabajando de Uber y se le prendió fuego el auto por completo: "Se terminó mi vida"

Ocurrió este sábado por la mañana en la capital neuquina. El duro relato del protagonista.

El hombre compartió su experiencia en un grupo de Facebook.

Un insólito y peligroso episodio se registró en las últimas horas en la capital neuquina , cuando un hombre sufrió el incendio de su automóvil. El caso tiene una particularidad, ya que el conductor se encontraba trabajando como chofer de Uber , una aplicación de transporte que no está habilitada para operar legalmente en la ciudad.

El crudo relato fue compartido por el propio protagonista en las redes sociales, bajo el título “Se terminó mi vida” .

Aunque la información es escasa, LM Neuquén pudo constatar que el vehículo involucrado es un Volkswagen Gol Trend gris.

Además, según se observa en las imágenes, los daños sufridos por el rodado fueron totales.

Incendio de un Uber: qué se sabe

Angustiado, el propietario del Gol Trend decidió compartir su experiencia en un grupo de Facebook, a través de un video en el que se lo escucha llorar y repetir la frase “Mi auto”, mientras muestra cómo quedó el vehículo tras el incendio.

Consultado por otros usuarios, quienes buscaban conocer las circunstancias que derivaron en el episodio, explicó que estaba trabajando como conductor de Uber cuando su automóvil comenzó a incendiarse.

Asimismo, aseguró que cuenta con un seguro contra todo riesgo y que llevaba un matafuego dentro del vehículo. Sin embargo, remarcó que no sabía cómo denunciar el siniestro ante la aseguradora.

Los interrogantes sobre el incendio

Por el momento, no trascendió más información sobre lo ocurrido, aunque la publicación abrió varios interrogantes: ¿en qué sector de la capital neuquina se produjo el incendio? ¿Cómo lograron apagar las llamas? ¿Hubo personas heridas?

LM Neuquén constató que la División Bomberos del Cuartel 6 de Neuquén no recibió ningún pedido de auxilio relacionado con un episodio de estas características.

Por su parte, la Policía provincial aún no emitió ningún parte oficial vinculado con el hecho.

Uber no está habilitado para operar legalmente en Neuquén

Otro dato particular de la situación es que el propio conductor aseguró que estaba trabajando como chofer de Uber al momento de sufrir el incendio.

Cabe destacar que, si bien en Neuquén existe una ordenanza (N.º 14.951) que permite el funcionamiento de aplicaciones de transporte, Uber no completó su inscripción ante el Municipio. Por este motivo, la empresa no está habilitada para operar legalmente en la ciudad.

Detectaron casi 200 vehículos de apps de transporte no registradas en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén profundizó los operativos de control sobre las aplicaciones de transporte que operan sin habilitación en la ciudad (específicamente Uber). El trabajo, que se realizó de manera diaria, aleatoria y sorpresiva durante enero de 2026, permitió detectar e intervenir cerca de 200 vehículos que no cumplían con la normativa vigente, con actuaciones que quedaron a disposición del Tribunal de Faltas.

Sebastián Fariña Petersen

Las multas previstas para quienes presten servicios de transporte mediante aplicaciones no habilitadas oscilan entre los 2,5 y los 6 millones de pesos, en función de la gravedad de la falta y de la reiterancia.