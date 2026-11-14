Cuenca XVI tendrá más colectivos, una plaza y asfalto: los anuncios de Pasqualini tras inaugurar una cancha

La Municipalidad de Neuquén habilitó un nuevo espacio deportivo en el barrio. Además, confirmó refuerzo de transporte público y obras de pavimentación y la construcción de una plaza.

La Municipalidad de Neuquén inauguró una nueva cancha de fútbol en el sector 6 del barrio Cuenca XVI y anunció una serie de obras y mejoras para el sector. Entre ellas, se destacan la pavimentación de todas las calles, la construcción de una plaza y el refuerzo del transporte público con más unidades de colectivos.

La apertura del espacio deportivo se realizó este viernes con la participación de la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini; el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli; y la ministra de Deporte de la provincia, Josefina Codermatz, junto a las familias del barrio.

La nueva infraestructura fue diseñada como una cancha de fútbol 6 y cuenta con un alambrado perimetral de seis metros de altura. El terreno había funcionado anteriormente como una parada de descanso del colectivo y estaba destinado originalmente a convertirse en un espacio verde.

Sin embargo, fueron los propios vecinos quienes impulsaron una propuesta para transformar el predio en un lugar de recreación y práctica deportiva. Ante la falta de una comisión vecinal constituida en ese sector, un grupo de mujeres redactó y presentó una nota con firmas para solicitar formalmente la obra. Según explicó la referente barrial María José Hermosilla, el espacio beneficia directamente a niños y niñas y a las 121 familias que viven en el sector.

Cuenca XVI: los anuncios de asfalto, una plaza y más colectivos

Durante la inauguración, Pasqualini ratificó los compromisos que había anunciado días atrás junto al intendente Mariano Gaido, durante una recorrida por el barrio.

La funcionaria confirmó que Cuenca XVI quedará completamente asfaltado, en el marco del plan municipal que apunta a alcanzar el 100% de pavimentación en la ciudad. También reiteró la construcción de una nueva plaza para el sector.

Otro de los anuncios estuvo relacionado con el transporte público. A partir del 1 de diciembre, la línea 11 contará con seis unidades en el barrio, con el objetivo de mejorar la conectividad y garantizar que el recorrido llegue a los sectores donde los vecinos necesitan el servicio.

"Es un claro ejemplo del equilibrio territorial que busca la Municipalidad de Neuquén de llegar con la infraestructura deportiva, con la infraestructura recreativa, porque estamos hablando de que también llega una plaza, pero también de calidad de vida, porque va a quedar todo el barrio totalmente asfaltado", afirmó Pasqualini.

Proyectan sumar otras actividades deportivas en el barrio

Por su parte, Serenelli destacó la iniciativa de los vecinos para recuperar el terreno y valoró el trabajo de Hermosilla en la recolección de firmas que permitió impulsar el proyecto.

El funcionario también adelantó que el municipio busca ampliar las propuestas deportivas en el lugar, con la posibilidad de incorporar disciplinas como el hockey y articularlas con las actividades gratuitas que ya se desarrollan en Rakizuam.

"A partir de ese crecimiento tomamos el compromiso el año que viene que sea un núcleo deportivo que tiene la ciudad y que se maneje con los criterios que tiene la Municipalidad de Neuquén", sostuvo.

De la actividad también participó la ministra de Deporte, Josefina Codermatz, quien destacó la articulación entre el gobierno provincial y el municipio para incorporar infraestructura comunitaria en los barrios.

"Creo que esto es un claro ejemplo de que el gobierno municipal y el gobierno provincial entienden que el deporte es fundamental, que hay que tener la infraestructura necesaria para que los chicos hagan actividad física, para que compartan en comunidad y sumar estos espacios es fundamental para el barrio", expresó.

La emoción de los vecinos por la nueva cancha

Hermosilla recordó cómo era el predio antes de la intervención municipal y destacó el cambio que representa para las familias del sector: "Estábamos acostumbrados a un espacio baldío con dos arquitos, con eso éramos felices, pero con la calidad de cancha que nos hicieron es un montón para nosotros".

La referente barrial también contó que la posibilidad de contar con una infraestructura deportiva de esas características parecía lejana y remarcó la expectativa que había entre los chicos por comenzar a utilizarla.

"Para nosotros es una felicidad enorme. Los chicos no veían la hora de empezar a jugar", concluyó.