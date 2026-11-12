Un pícaro abogado se quiso pasar de vivo en Neuquén con billetes truchos y terminó condenado

A pesar de que no irá a la cárcel, el profesional oriundo del conurbano bonaerense deberá hacer frente al pago de las costas y una destacada donación al hospital de Piedra del Águila.

El abogado bonaerense salió a pasear al país con más de un centenar de billetes truchos de 200 pesos.

Un pícaro abogado y comerciante del conurbano bonaerense, muy flojo de papeles, pasó por la provincia de Neuquén y dejó al descubierto su tendencia a delinquir.

Todo comenzó el 19 de septiembre de 2019, cuando circulaba por la Ruta Nacional 237 y se detuvo en una estación de servicios Axion a cargar nafta. Sonriente, cargó 800 pesos y pagó con cuatro billetes de $200. Más allá de la amabilidad demostrada, la playera tuvo sus sospechas en relación a los billetes y el lápiz para verificar su autenticidad le dio la razón: eran truchos.

Gracias al control realizado por la trabajadora, los dueños de la estación de servicios hicieron la denuncia respectiva y se montó un operativo policial a partir de las características físicas del automovilista y el vehículo en que se movilizaba.

El hombre fue interceptado en el kilómetro 1518 de la Ruta 237, donde la Policía neuquina comprobó que ocultaba más de un centenar de billetes de 200 pesos truchos, además de una suma cercana a los 7 mil dólares (la moneda extranjera no presentaba ninguna irregularidad).

En cuanto al vehículo en que circulaba, un Chevrolet Onix, se comprobó que registraba un pedido de secuestro.

Expendio de moneda falsificada

Como ocurre con otras causas de la justicia federal, la resolución se demoró y recién en las últimas semanas, las partes intervinientes resolvieron avanzar con un acuerdo.

La acusación en contra del hombre, de nombre Ismael Augusto G., con domicilio en la ciudad de Burzaco, se limitó al delito de expendio de moneda falsificada de curso legal.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) se encargó de brindar los detalles del acuerdo con la defensa pública, en donde se destacó la imposición de una pena en suspenso de 3 años.

Otra condena de la justicia bonaerense

Asimismo, el MPF hizo referencia a un antecedente del hombre por los delitos de estafa y extorsión en grado de tentativa. Por estos hechos, recibió una condena en suspenso de 3 años de un tribunal de Morón. De igual modo, esta sentencia fue posterior al hecho de 2019.

Más allá de que no se contempló una pena efectiva, el MPF remarcó que el condenado debía realizar una donación importante al hospital de Piedra del Águila y que debía superar los 1.000 dólares.

El falso mentalista fue detenido tras ser acusado de estafar a una jubilada con una supuesta “limpieza espiritual”.

Por su parte, la defensa aceptó el pedido del MPF y apuntó que su asistido, al momento del hecho, atravesaba una etapa de adicciones y dificultades personales.

No quiso donar el total de los dólares incautados

El condenado también tuvo oportunidad de manifestarse y explicó que en la actualidad es comerciante, además de prestar asesoramiento a un estudio jurídico.

Consultado si aceptaba donar el total del monto de los dólares incautados al hospital de Piedra del Águila, se excusó y dijo que podía entregar una suma no superior a los U$S1.500.

Impunidad para usar las "ballenas" truchas en el país

El juez unipersonal del Tribunal Oral Federal neuquino no puso objeciones al acuerdo presentado por el MPF y la defensa.

Al referirse a las pruebas, consideró fundamentales los mensajes en el celular del abogado bonaerense, donde se hacía referencia a las “ballenas” truchas y la puesta en circulación en provincias alejadas de Buenos Aires.

También recordó que el auto en que se movilizaba el condenado tenía un pedido de secuestro por robo. De igual modo, este incidente, se resolvió en otra instancia.

Honorarios millonarios para la defensa pública

Finalmente, el juez aceptó el ofrecimiento de la donación de 1.500 dólares para el hospital de Piedra del Águila y, además, le sumó el pago de las costas del proceso y los honorarios de la defensa pública oficial por un monto cercano a los 5 millones de pesos.

En cuanto al vehículo que permanece secuestrado en la playa de estacionamiento de la Comisaría Octava de Piedra del Águila, quedó a disposición de la Fiscalía Descentralizada Primera de La Matanza.