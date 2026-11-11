Un narco neuquino hace buena letra y tendrá una oportunidad para reencausar su vida

La defensa pública sigue de cerca su evolución y realizó un pedido de salidas ante el área de Ejecución de la justicia federal. Cumple una pena de 6 años.

Un narco neuquino que cumple una pena de 6 años desde finales de 2024 está haciendo buena letra y la defensa pública busca que sume otros beneficios.

El hombre que en la actualidad goza de la prisión domiciliaria se llama Walter Emanuel Moussa Zein y fue motivo de una investigación por narcotráfico gracias a un trabajo preventivo de personal de la Comisaría 16.

Durante un patrullaje en el barrio San Lorenzo de esta capital, los agentes observaron a un auto que circulaba con las luces apagadas. Era el 12 de noviembre de 2022 y el móvil policial buscó acercarse al vehículo sospechoso, en cercanías de las calles Rafael Vázquez y Rafaela. Sin embargo, el auto, un Ford Focus, color blanco, se dio a la fuga y se vieron obligados a perseguirlo hasta Genco y el Pasaje “U” , donde frenó y su conductor arrojó un bolso.

Luego, se comprobó que el bolso tenía varios ladrillos de marihuana y, al día siguiente, la justicia federal ordenó un allanamiento en el departamento del sospechoso, situado sobre calle Libertad al 1200, en el barrio Belgrano. En el lugar solo se encontraron algunos envoltorios con una pequeña cantidad de marihuana.

El albañil con domicilio en Valentina Norte Rural fue declarado responsable de entregar 14 ladrillos de marihuana.

Moussa Zein fue detenido y tuvo que enfrentar una causa penal por infracción a la Ley 23.737.

Moussa Zein tuvo que responder por dos hechos que le atribuyó la justicia federal y se lo declaró culpable en el marco de un juicio abreviado. De esta forma, se le impuso un castigo de 4 años de cárcel por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia simple de estupefacientes.

Otra condena por drogas de Mendoza

Asimismo, la justicia federal neuquina contempló un antecedente por una condena impuesta por jueces de Mendoza, en 2023. También fue un castigo por infracción a la Ley 23.737 y por el delito de transporte de estupefacientes. De esta forma, se le unificaron los castigos en 6 años y una multa de 640 mil pesos. El hecho que cometió en tierra cuyana había ocurrido en 2021.

En la vivienda del hombre de Centenario fueron secuestrados más de 900 gramos de marihuana.

Por otro lado, las partes intervinientes en el proceso tuvieron presente el estado de salud de la madre del condenado y coincidieron que debía cumplir un arresto domiciliario con el fin de que la acompañe.

Cumplimiento de pautas de conducta

Justamente, tanto en 2025 como en el presente año, Moussa Zein cumplió con las medidas establecidas por los funcionarios de Ejecución Penal y desde la defensa se avanzó con un pedido de salidas laborales, de lunes a viernes, en la ciudad de Rincón de los Sauces.

A su turno, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) no pudo objeciones y se limitó a solicitar un registro de las salidas de su domicilio.

El hombre condenado destacó que podrá trabajar en blanco y la empleadora precisó que, cualquier incumplimiento, será informado.

El juez de Ejecución confirmó la autorización para las salidas laborales y reiteró que deberá informar a diario la hora de regreso a su domicilio. En forma paralela, le advirtió que no se podrá desviar de su recorrido entre su casa y el lugar de trabajo.